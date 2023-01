Psichiatria, ecco i 19 reparti dove non si lega nessuno

Pazienti che si agitano, legati ai letti contro la propria volontà, in reparti con porte chiuse a chiave, da cui non è possibile uscire. Immagini come questa ci fanno subito pensare ai manicomi, strutture di isolamento della follia che, di solito, nei nostri pensieri releghiamo a un passato meno civile. Non tutti sanno, però, che ancora adesso la contenzione è praticata nella stragrande maggioranza dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura – Spdc italiani. Secondo l’ultimo censimento effettuato dall’associazione Club Spdc no restraint, risalente al 2022, infatti, i reparti in cui non si lega sono solo 19 su 318. «Notiamo una tendenza al peggioramento», afferma Giovanni Rossi, già direttore del dipartimento di Salute mentale di Mantova e ora presidente dell’associazione, «anche i servizi storicamente no restraint fanno fatica. Di questo passo, rischia di saltar tutto».

La raccolta dei dati va fatta ogni anno, perché la situazione è in continua evoluzione. La sorte dei reparti, infatti, dipende dal medico che li dirige e dal suo gruppo di lavoro. «Da parte delle Regioni c’è un sostanziale disinteresse per la salute mentale, che si traduce in un definanziamento, ma anche in una delega ai direttore dei dipartimento», dice lo psichiatra. «Basti pensare che, in Lombardia, l’unico interlocutore della politica è il coordinamento dei primari». In un contesto come questo, però, se cambia l’équipe o c’è un avvicendamento nella dirigenza, il tipo di presa in carico degli Spdc rischia delle brusche virate. «A Livorno c’era uno degli storici reparti no restraint», racconta Rossi, «ma dopo l’ultimo cambio alla direzione, si è ricominciato a legare. Un signore, durante l’epidemia, è morto mentre era in una situazione di contenzione» (vicenda denunciata nel 2021, dall'ex primario Mario Serrano, ndr).