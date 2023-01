La task force che ha bloccato l'Ebola in Uganda

Non solo scienza medica: mobilitazione delle comunità, pratiche funebri non convenzionali a prova di contagio e speciali rituali di reinserimento nelle comunità - a quattro mesi dal primo caso confermato, pochi giorni fa è stata dichiarata dall’Oms la fine dell’epidemia di Ebola in Uganda. Resistenza e negazione, riti funerari ad alto rischio di contagio e stigma nei confronti di chi è ormai guarito sono state le sfide principali riscontrate in questi mesi di emergenza. Sono stati 155 i casi confermati, 55 i morti e 87 i guariti. Il tasso di letalità è stato del 47%.La presenza capillare sul territorio di organizzazioni come Amref, il rapporto di fiducia e collaborazione instaurato con i capi e i leader religiosi, e il retaggio della pandemia da covid sono gli elementi che hanno contribuito a porre fine all’epidemia. «In questo momento c’è una sensazione di sollievo per la fine di questa epidemia: le persone stanno tornando alle proprie attività, le scuole riapriranno presto, la vita sta tornando alla normalità», dice Patrick Kagurusi, medico, country manager Amref Health Africa Uganda.

Qual è stata la reazione della popolazione quando sono stati accertati i primi casi?

Non ci sono cure o vaccini per questa variante di ebola virus , l’unico modo per arginare il contagio è la prevenzione attraverso la diffusione di informazioni e norme di comportamento e l’isolamento dei casi sospetti. Inizialmente la sfida più grande è stata quella di riuscire a convincere la popolazione della pericolosità di questo virus e della necessità di collaborazione. C'è chi per esempio riconduceva i sintomi a una condizione spirituale, rivolgendosi a guaritori, chiese, stregoni, per vedere se avessero una soluzione. Per questo motivo è stata cruciale la presenza capillare sul territorio e la collaborazione con le voci più autorevoli nelle comunità, come i leader e le guide spirituali. Queste comunità sono organizzate in modo tale da avere operatori sanitari di prossimità, responsabili di portare i messaggi e i presidi sanitari direttamente nei villaggi, un collegamento diretto tra le istituzioni e il territorio. Amref lavora con oltre 30mila di questi operatori sanitari di comunità nel Paese, e, proprio grazie a questa presenza e il rapporto di fiducia instaurato con la popolazione, è stato possibile contenere e sconfiggere l’epidemia in soli quattro mesi.

Dal punto di vista tecnico, quali sono state le strategie messe in atto?

Questa epidemia è arrivata sulla scia di quella del Covid 19. Esisteva quindi già una struttura, di cui Amref faceva parte, un centro di coordinamento delle emergenze sanitarie coordinata dal Ministero della Salute. Non appena è stata dichiarata l'emergenza, il primo passo è stato la comunicazione: usare tutti i canali attivi e i nostri operatori sul campo per diffondere informazioni utili sulla malattia, sui sintomi e i protocolli da seguire. Il secondo passo è stato quello di costituire all'interno della nostra organizzazione, come team, una piccola task force per lavorare alla risposta. Abbiamo già un comitato permanente che si è occupato dell'epidemia di Covid e ora è stato in grado di assumersi la responsabilità dell’ebola. Infine, abbiamo deciso di coinvolgere i nostri donatori per poter reindirizzare dei fondi da destinare all'intervento.