Incontro Regione-Aic, novità in arrivo per 8.000 celiaci sardi

Buone notizie per i circa ottomila celiaci sardi. Presto partirà anche nell’Isola la digitalizzazione dei buoni spesa: al momento, infatti, la Sardegna è una delle quattro regioni italiane (le altre sono Abruzzo, Molise e Sicilia) che ancora non gode della digitalizzazione dei buoni per l’erogazione della terapia senza glutine, unica modalità ad oggi nota per contrastare questa patologia. Di questo, ma anche di diagnosi e follow up per i pazienti isolani, si è parlato durante un incontro tra Giulia Scanu e Ornella Lovello, presidente e vicepresidente della neonata sezione sarda dell’Associazione italiana celiachia - Aic, e Carlo Doria, assessore regionale dell’Igiene, sanità e assistenza sociale. L’obiettivo comune è quello di definire un rinnovato sistema che garantisca ai 7.593 celiaci sardi e alle loro famiglie (dati ministero della Salute, relazione al Parlamento 2020) un significativo miglioramento nell’accesso ai diritti alla salute e alle cure.

«Come Aic Sardegna abbiamo individuato le prime aree di urgenza su cui lavorare, a partire dalla digitalizzazione dei buoni spesa che nella nostra regione vengono ancora erogati in forma cartacea, creando non pochi disagi ai pazienti celiaci», sottolinea Giulia Scanu. «In parallelo, insieme all’Assessorato della Sanità, abbiamo avviato l’iter perché la Sardegna applichi i diritti definiti dai Livelli essenziali di assistenza - Lea del 2017 in tema di diagnosi e follow up».