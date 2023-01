Violenze al “Don Uva”, più controlli sugli accreditamenti delle strutture

Intanto, mentre le indagini proseguono scoperchiando un agghiacciante e metodico sistema di violenza da parte degli indagati nei confronti delle fragili vittime, dalla Regione Puglia non è arrivata alcuna nota ufficiale sulla vicenda, anche in relazione a quanto sollevato da Cittadinanzattiva, in quanto la struttura opera in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario della Regione Puglia. Sul caso è però intervenuto Luca Vigilante, amministratore delegato di Universo Salute: «Abbiamo provveduto alla sospensione di tutte le persone coinvolte e procederemo ai licenziamenti laddove ce ne saranno gli estremi. Siamo in attesa dei dettagli del lavoro svolto dalla magistratura in collaborazione con la nostra amministrazione che, sin dal primo giorno, ha lavorato per la tutela dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili sul piano mentale, chiedendo a tutte le organizzazioni sindacali e a tutti i lavoratori l'autorizzazione all'installazione di telecamere anche nelle camere. Questo alla luce della delicatezza del tipo di lavoro. L'autorizzazione ci venne concessa solo in alcune zone, per giunta note a tutti i lavoratori». Inoltre, Vigilante ha dichiarato che la Universo Salute si costituirà parte civile nel processo.