Ecoreati: la Sardegna e le piaghe di incendi e abusi edilizi

«In questa regione la situazione non è peggiorata, ma neppure migliorata», è l’amara constatazione di Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente. «Quando parliamo di rifiuti, non ci riferiamo al sacchetto depositato lungo strada dal singolo cittadino: quello è malcostume. Piuttosto, tutto ciò che si muove attorno allo smaltimento attira le mafie. La crisi economica ha svuotato le aree industriali, che in molte zone si stanno trasformando in enormi discariche abusive. Non è casuale che, nella maggior parte dei casi di scioglimento dei Consigli comunali in Italia, ci siano a monte reati in materia ambientale. Non siamo gli ultimi in Europa, ci sono Paesi che non hanno varato alcuna legge in proposito. Però anche da noi non mancano le distorsioni: il 70% delle ordinanze di demolizione non viene eseguito».

E qui si riaggancia Colombu: «Molti Comuni continuano a non affrontare il problema, confidando in un nuovo condono. In Sardegna è molto forte la piaga degli incendi ma, dopo la drammatica esperienza del 2021 nel Montiferru, non possiamo più accettare che l’Isola vada in fumo. Stiamo bruciando la nostra economia, le nostre comunità. Paghiamo anche scelte scellerate del passato ma ora occorre cambiare la mentalità dei cittadini e di chi amministra la cosa pubblica».