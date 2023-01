Futuro Prossimo School Edition: un roadshow per immaginare la scuola di domani

Parte da Benevento il Roadshow “Futuro Prossimo School Edition” di Junior Achievement Italia: un percorso in più tappe, da gennaio a marzo, nelle scuole d’Italia, per far immaginare ai ragazzi qual è, per loro, la scuola del futuro. È la prima delle attività con cui JA Italia celebra i suoi vent’anni.

«Siamo felici di tornare a essere vicini ai nostri studenti e alle nostre studentesse ascoltando il loro punto di vista per disegnare insieme la scuola del futuro. Un futuro in cui saremo ancora più attenti alle relazioni e rafforzeremo il ruolo dei docenti come educatori e mentori», dice Antonio Perdichizzi, presidente di Junior Achievement Italia. «Vogliamo contribuire ad una scuola che funzioni sempre meglio e per farlo, oltre alle azioni previste dall’attività didattica, è importante ascoltare tutti gli stakeholder e analizzare come e se i progetti in corso funzionino, generino l'impatto positivo atteso e in che misura e quali ulteriori attività sarebbe opportuno implementare affinché ci sia un processo di miglioramento continuo anche per adattarsi ai bisogni degli studenti, delle imprese e ai trend attuali».

All’ITI Lucarelli oggi gli studenti saranno impegnati in un Innovation Camp che li chiamerà a confrontarsi con un problema sociale, concreto e reale e a sviluppare una soluzione innovativa e sostenibile. Successivamente, i ragazzi e le ragazze presenteranno le loro idee a una giuria di esperti, che valuterà i loro progetti. Tappa dopo tappa, in questo modo, emergeranno “gli ingredienti” della scuola futura, secondo chi la scuola la vive ogni giorno. «La scuola entra nel tessuto sociale e lo plasma. Ormai da diversi anni stiamo assistendo alla rivoluzione digitale che permette al mondo di evolversi e migliorarsi e la scuola non può essere da meno. Le strutture scolastiche, finora, hanno utilizzato le tecnologie per garantire una connessione, per accorciare e gestire le distanze. Ora però è necessario passare alla fase successiva, usare le tecnologie per allargare l’esperienza di apprendimento. Dobbiamo essere capaci di utilizzare tutti i canali che abbiamo per fornire una conoscenza completa, meno passiva, personalizzata e più reale», aggiunge Miriam Cresta, ceo di Junior Achievement Italia.

Dopo la tappa di Benevento, il roadshow toccherà anche Foggia (28 febbraio, ITI Di Maggio), Latina (15 marzo, ITS Bianchini) e Castellanza (Varese, 29 marzo, ISIS Facchinetti).

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola nominata per il premio nobel per la Pace 2022. Opera in 122 Paesi, con oltre 465mila volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e raggiunge più di 10 milioni di studenti e studentesse al mondo. JA è presente in Italia dal 2002, dove ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, nell'a.s. 2021/2022 JA Italia ha formato oltre 200mila giovani dai 6 ai 24 anni.