A bordo della Sea Eye: «Stiamo entrando il zona Sar, dobbiamo tenerci pronti»

A bordo si sale solo con lo stretto necessario, zaini piccoli, nessun surplus. Lo spazio in cabina è molto ristretto, si dorme in tre in un container di due metri e mezzo per tre e mezzo; gli armadi sono solo due, stretti e alti fino al soffitto, più un grosso cassettone. Lenzuola e asciugamani sono disponibili sottocoperta, disposti in fila, tutti con lo stesso odore e lo stesso colore. Per la missione servono vestiti da lavoro da poter distruggere perché poco di quello che indossiamo potrà essere utilizzato ancora una volta tornati a terra, il cambio per una settimana è più che sufficiente. Prima di partire c'è sempre quella fase in cui ci si domanda cosa sia davvero fondamentale oltre ai vestiti. A cosa non posso proprio rinunciare? In questa fase emerge quasi sempre un oggetto non strettamente necessario che ognuno si porta per migliorare un aspetto della vita, per concedersi un piccolo lusso o semplicemente per sentirsi un po' a casa. Un “confort object”. Scoprire qual è quell'oggetto è un po’ come entrare nell'intimità e nella psiche di quella persona. Il mio è il sapone per la lavatrice ed oggi nonostante il mal di mare che ancora non mi abbandona, è giunto il momento di fare il bucato.

Le lavatrici sono allineate vicino alla porta per entrare sottocoperta e le asciugatrici vi stanno sopra. Sono solo tre e servono tutto l'equipaggio, compresi i canovacci della cucina, le lenzuola, le tute da lavoro. Ognuno è responsabile dei propri abiti mentre per le cose in comune c'è un turno di lavoro. Per non creare code e non ritrovare le tue cose appena lavate appoggiate in un angolo, è molto importante svuotare la lavatrice appena finisce il lavaggio e mettere tutto nell'asciugatrice. Le asciugatrici sono la prima causa di incendio sulle navi a causa di quel residuo secco e leggerissimo che viene prodotto dall'asciugatura. Pulirle prima di usarle è fondamentale.

Io sono estremamente sensibile agli odori, soprattutto a quello dei vestiti che porto addosso tutto il giorno e il mio piccolo lusso è sentire il profumo del mio bucato quando lavoro, la sera quando mi infilo nel letto stremata e la mattina quando mi infilo i vestiti per la giornata. Sono partita per un mese soltanto, ma cosa porterei se dovessi partire per un viaggio di cui non conosco la durata né l'esito, se la mia meta fosse in un continente di cui conosco pochissimo, se partissi per portare in salvo la mia vita?