Sbarco a Carrara, Bettini (Anpas): «La Toscana è terra di accoglienza»

Il risultato questo del decreto approvato con regole più stringenti per le ong che effettuano operazioni di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo Centrale, ne abbiamo parlato qui: Tutte le falle del codice anti-ong. I volontari di Anpas hanno gestito l’aspetto medico e si sono occupati, per questo sbarco, del trasporto di 4 migranti. «Dal punto di vista umano», dice Bettini, «poter dare una mano agli amici volontari Anpas che sono sempre presenti nelle operazioni di sbarco nei porti siciliani, e che quindi si sono fatti carico di tutto il lavoro, per noi è un gesto importante. Non voglio e non vogliamo entrare in questioni politiche, ma parliamo di persone traumatizzare, soprattutto minori, in fuga da fame e guerra. In ogni caso la Toscana è terra di solidarietà e accoglienza e siamo orgogliosi di partecipare a questo tipo di operazioni».

Credit Foto di apertura Sos Mediterranee