Lisa Noja: politiche sociali, ripensiamo i servizi insieme al Terzo settore

Le tre cose che vorrebbe veder cambiare presto, in Lombardia, Lisa Noja le ha ben in mente. Una priorità è «che le case della comunità non siano solo gusci vuoti, ma siano il luogo della medicina di base, che include anche gli specialisti, soprattutto per la cronicità». La seconda è «attuare la recente legge regionale sulla vita indipendente, dentro il contesto della legge delega sulla disabilità, così che le persone con disabilità abbiano e realizzino i loro progetti individuali di vita, contando su servizi ridisegnati sui bisogni specifici della persona. La Lombardia su questo deve essere un esempio per il Paese. Ho ben presente le difficoltà che ci sono nel passaggio da una legge nazionale all’attuazione nel territorio. Dobbiamo lavorare di più perché ci sia un cambiamento concreto nella vita dei cittadini». Il terzo obiettivo, da realizzare nel primo anno, riguarda l’ampliamento degli screening neonatali: «Deve essere al più presto un diritto per tutti i bambini che nascono in Lombardia, cominciando dall'atrofia muscolare spinale-Sma. Oggi esistono terapie efficaci e diagnosticare la malattia nei primissimi giorni di vita, avviando immediatamente i bambini alle terapie, fa un'enorme differenza. C’è una legge nazionale, ci sono dei fondi, ci sono regioni che hanno già fatto dei progetti pilota, c’è l’esperienza di Famiglie Sma, c’è un modello: bisogna farlo, non ci sono scuse».

Lisa Noja, attualmente consigliera comunale a Milano, è capolista del Terzo Polo per il collegio di Milano alle elezioni regionali in Lombardia del 12-13 febbraio. Appoggia, come noto, Letizia Moratti. Classe 1974, avvocata specializzata in diritto della concorrenza, ha una forma di atrofia muscolare spinale. Nell’estate del 2016 il sindaco di Milano Beppe Sala le diede la delega per le politiche sull’accessibilità e nel 2018 venne eletta in Parlamento con il Pd: l’anno dopo seguì Matteo Renzi in Italia Viva, partito di cui ha contribuito a scrivere la carta dei valori. «Ho lavorato in Commissione Affari Sociali alla Camera negli anni della pandemia, è stata un’esperienza super accelerata», dice. Nel 2021 è stata relatrice della Legge Delega in materia di disabilità (la 227/2021), di cui in questo momento il Governo Meloni sta scrivendo i decreti attuativi.

Partiamo da qui, da questa full immersion che è stato l’aver vissuto in Parlamento gli anni della pandemia. Cosa porta in Regione rispetto ai temi cruciali della sanità e delle politiche sociali?

Nel mio lavoro da parlamentare e come membro della Commissione Affari sociali ho capito che in tema di sanità e politiche sociali si possono fare molte cose a livello nazionale, ma è a livello regionale che si incide davvero sulla vita dei cittadini. È qui che mi piacerebbe spendermi di più. Abbiamo fatto tanto a livello nazionale, ma ai cittadini, sui territori, è arrivato ancora troppo poco. Il “dopo di noi” è un esempio chiarissimo, come mostra la recente analisi della Corte dei Conti: è una legge buona, ma che fatica a dare i frutti attesi. Ho ben presenti i processi che rendono difficoltosa la trasformazione di una buona legge nazionale in misure concrete. E anche la contrapposizione che talvolta c’è tra il legislatore nazionale e gli enti regionali: bisogna superare questa ottica partigiana, la tentazione dello scarico di responsabilità e scegliere la via dell’assunzione comune di responsabilità.