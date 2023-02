Alessio D'Amato: «Costruirò un welfare di comunità col Terzo settore»

Alessio D’Amato è un po’ un simbolo di una nuova generazione di politici della sinistra italiana: non ha fatto il ’68 ma ci è nato, a Roma, ergo non è della generazione degli (ex)rottamatori. Al Labaro, quartiere popolarissimo della Capitale, ha cominciato a far politica, nel 1991, con Rifondazione comunista, poi con Olivero Diliberto nel Partito dei comunisti italiani-Pdci, approdando, negli anni successivi, al Pd. Sociologo anche per passione civile, arriva alla politica regionale nel 2005, da consigliere d’opposizione, presidiando alla Pisana, il grande palazzo del governo del Lazio, temi centrali come sanità e lavoro. Nel secondo mandato da presidente, Nicola Zingaretti lo chiama a occuparsi, come assessore, di sanità e di integrazione socio-sanitaria, poltrona dove lo sorprende la pandemia, facendone un volto noto anche a livello nazionale. E quel volto, largo e spesso sorridente, il Pd ha scelto per provare a tenersi una delle regioni strategiche del Paese. VITA lo ha intervistato.

Assessore, lei si candida alla presidenza, avendo già governato il dossier più scottante di tutti: la sanità. Lo ha fatto in "Piano di rientro", in mezzo a una pandemia, che molti le danno atto aver affrontato con grande competenza. Se tornerà da governatore, quali saranno i temi che metterà in cima alla lista per il suo successore?

La sanità è da sempre un banco di prova fondamentale per qualsiasi regione d’Italia. Noi nel Lazio, per tutta la durata della giunta guidata da Zingaretti, abbiamo risanato un’amministrazione con un bilancio in deficit di miliardi di euro. Abbiamo ripreso ad assumere, abbiamo costruito nuove strutture e messo in cantiere ospedali che i territori attendevano da anni. E che anche grazie ai soldi del Piano nazionale ripresa e resilienza - Pnrr saranno realizzati. Il Lazio è stato un modello anche durante la gestione del Covid, avvenuta in sinergia in tutte le sue fasi: da quella acuta ospedaliera delle terapie intensive ai tracciamenti, dai tamponi ai vaccini.

Un modello da replicare?

Sicuramente, per dare un seguito a tutto il lavoro fatto fino ad oggi, quello che vorrei proseguisse, è la nostra idea di rivoluzione gentile. Questi anni ci hanno fatto riscoprire il valore della sanità e del welfare pubblici. L’importanza centrale nello stesso “essere comunità” di uno Stato che garantisca salute e assistenza alle proprie cittadine e ai propri cittadini. In questo, siamo determinati nel portare avanti i progressi avvenuti negli ultimi decenni per ridurre le differenze di accesso alle prestazioni sanitarie, in relazione alla posizione socioeconomica e al titolo di studio e in questo abbiamo finalmente registrato un’inversione di tendenza. Poi medicina territoriale, assistenza domiciliare e piano strategico per la telemedicina, sono solo alcuni dei temi cruciali che di sicuro metterei in cima alla lista, per una sanità pubblica che continui ad affermarsi efficiente e giusta, anche grazie agli investimenti del Pnrr.

Il socio-sanitario è una delle aree in cui è più forte il coinvolgimento del Terzo settore, spesso però considerato fornitore di servizi a basso costo. Una sentenza della Consulta, la 131/2020, a proposito del Codice del Terzo settore e che riguardava proprio una regione, impegnerebbe ora le amministrazioni pubbliche a co-progettare le risposte ai bisogni dei cittadini con le organizzazioni non profit. Da governatore, si immagina che realisticamente si possa andare in questa direzione in alcuni ambiti?

Assolutamente sì, occorre andare in questa direzione anche e soprattutto portando a compimento la proposta di legge sul Terzo settore approvata dalla giunta regionale che ha come obiettivo quello di realizzare sul territorio regionale un’uniformità di disciplina. La proposta infatti sancisce l’importanza del ruolo delle formazioni sociali e in particolare proprio del Terzo settore all’interno della nostra società, al punto da considerare il loro ruolo strategico nell’attuazione degli interventi al fianco delle amministrazioni pubbliche. Il Terzo settore deve entrare a pieno titolo nel sistema del welfare di comunità, diventando portatore di idee e proposte che sono espressione diretta dei bisogni dei soggetti più fragili.