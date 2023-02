Quando diventa rivoluzionario prendersi cura degli altri

Prende spunto dal desiderio di prendersi cura del mondo, partendo dalla propria comunità per combattere ogni forma di violenza, la rete di enti di servizio civile "Il Gonzaga, con i giovani, in Sicilia" costituita oltre che dall’Istituto Gonzaga, dall’Istituto Pedro Arrupe, dal Centro Astalli Palermo, dalla Polisportiva Gonzaga, dall’associazione Arces, dalla cooperativa sociale Al Azis, dalla cooperativa Parsifal, dall’associazione AddioPizzo, dalla Provincia Siciliana delle Figlie della Carità Canossiane (a Catania e Acibonaccorsi) e dalla cooperativa sociale Sant’Ignazio (a Messina).

Rete che ha messo in campo i progetti “Una Scuola per tutti”, “Mettiamoci in gioco”, “La città dei talenti”, “Un Mare di accoglienza”, che prevedono una riserva di posti per i giovani con minori opportunità e basso reddito (Isee pari o inferiore a 15 mila euro). In tutto 132 quelli tra i 18 e i 28 anni ai quali verrà corrisposto un rimborso mensile di 444,30 euro per svolgere per un anno, a Palermo, Catania e Messina, attività educative, di assistenza, di animazione culturale dei bambini, dei giovani, dei migranti.

«Un’esperienza che consiglio – dice Naomi Folasade Adeniji, 20 anni, originaria della Nigeria, da dieci anni in Italia - . Mi piace lavorare con i bambini perché sono lo specchio dell’anima e con loro non puoi fingere. Amo anche le lingue, sono molto portata, infatti ho lavorato come interprete per il Tribunale di Palermo e in molti B&B. Ho, però, deciso di riprendere le mie passioni, il teatro e il canto. Faccio parte del progetto “Amunì”, una compagnia teatrale multiculturale, e spero di potere andare al più presto a Milano a studiare. Dicono che il servizio civile è in calo e mi dispiace perché la dovrebbero fare tutti i giovani. Ti aiuta a crescere, ma ti dà punteggio nel curriculum, consentendoti di avere delle chance in più nella ricerca del lavoro. È, però, un lavoro a tutti gli effetti e per 12 mesi ti ci devi dedicare. Non ha senso farlo solo per la retribuzione, che comunque non è adeguata a quanto ci impegna. Io, però, lo consiglio».