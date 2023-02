Autonomia differenziata no, federalismo cooperativo sì

Ma quali sono queste precondizioni di fattibilità a cui facevo cenno? Innanzitutto, che in tutte le Regioni ci devono esser le stesse possibilità di realizzare le politiche di prossimità invocate giustamente da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto affinché le pubbliche amministrazioni possano dare risposte immediate ed efficaci a cittadini e imprese. Prima di parlare di trasferimenti di competenze primarie dallo Stato alle Regioni, occorre realizzare per davvero investimenti massicci su istruzione e formazione, sicurezza pubblica, capacità amministrativa, infrastrutture per i collegamenti e l’energia, salute e procedimenti burocratici.

In secondo luogo, è necessario che per trasferire le competenze si sappia come queste (e le relative risorse…) sarebbero utilizzate per assicurare i livelli minimi o essenziali di prestazioni da parte delle pubbliche amministrazioni o degli enti da queste controllati a favore di cittadini e imprese. Livelli di prestazioni che siano tendenzialmente omogenei in tutte le regioni, perché tutti i cittadini siano effettivamente uguali dinanzi alla Repubblica senza distinzione di residenza. Occorre pertanto ingegnerizzare prima i livelli essenziali di prestazione e poi valutare come trasferirli.

Appare chiaro che, se sono soddisfatte queste prime due condizioni, la capacità amministrativa scarsa o eccelsa e le relative responsabilità politiche dei rappresentanti istituzionali regionali e locali saranno evidenti e quindi sarà decisivo che i cittadini scelgano bene chi li governerà nel futuro. Ma al tempo stesso, e questa è la terza condizione, appare chiaro che occorrerà un bilanciamento dei poteri amministrativi nel rapporto tra Regioni e Comuni (periferie) e Stato (centro), in cui quest’ultimo abbia un forte potere di progettazione e coordinamento, con annesso potere sostitutivo in caso di manifesta incapacità amministrativa regionale. In tal senso sarà decisivo saper attivare seri processi di valutazione dell’azione amministrativa.

Prevedendo anche interventi funzionali utili a dare risposte straordinarie ad eventi eccezionali in cui è fondamentale il peso del Paese intero, la realizzazione delle tre precondizioni appena illustrate rappresenta le basi di un modello di Federalismo Cooperativo che sarebbe in grado di assicurare livelli adeguati di coesione sociale ed economica con cui coinvolgere attivamente tutte le comunità regionali del Paese. Diversamente saremmo dinanzi alla certificazione dell’esistenza di una Repubblica a due o più velocità, che a cascata giustificherebbe differenziazioni salariali, diverse aspettative di cura e di istruzione, diverse possibilità di accesso e mobilità, con buona pace di ogni principio di uguaglianza. Sarebbe pericolosissimo, in ogni senso.

* Direttore Confcooperative Sardegna

Leggi anche l'intervista al direttore dello Svimez, Luca Bianchi