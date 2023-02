Autonomia differenziata, Perna:«Il nodo è l'uguaglianza nella qualità dei servizi»

Qual è ila sintesi che si può fare parlando di disuguaglianze?

«Non è il reddito, togliamoci da questo equivoco. Se Bolzano l’anno scorso registrava 45mila euro di reddito pro-capite, praticamente la più ricca d’Italia, mentre la Calabria 19mila, allora dobbiamo riflettere sul fatto che, finché ci sarà una cittadinanza e saremo tutti cittadini, abbiamo diritto a godere degli stessi servizi di base, i cosiddetti Lep, prestazioni minime per la vita come la scuola, la sanità, la casa. Tutto questo non può essere delegato alle Regioni, lo abbiamo visto con la pandemia, ma deve giocare un ruolo importante lo Stato, quindi i Comuni. Poi, però, ci deve essere l’uguaglianza di qualità nei servizi di cui parlavamo prima. Non è, infatti, possibile che a Reggio Emilia ci siano 25 asili nido e in Calabria solo due perché questo divario, qjueste contraddizioni colpiscono le donne e riducono le loro opportunità di lavoro».

Temi che ci fanno sostanzialmente ragionare su cosa vuol dire essere cittadini...

«Significa appartenere a una storia comune. Trento e Trieste, durante la prima guerra mondiale, furono liberate dal dominio austro-ungarico, ma non dobbiamo dimenticare che furono centinaia di migliaia i meridionali che morirono sul fronte. Ebbene, non c’è un Comune del Sud, anche il più piccolo, che non abbia un monumento dedicato ai suoi caduti. C’è stato sempre un dislivello anche dal punto di vista dell’istruzione, della cultura. Lo dimostra il fatto che nel ’51, il primo censimento dopo la seconda guerra mondiale, in Calabria gli analfabeti erano ancora il 50% ancora, mentre. in Lombardia il 12%. Soprattutto questo è il divario da colmare perchè, quando si investe nella cultura, nella ricerca, nell’università, si investe nella crescita dell’intera comunità. L’esempio di Cosenza è eloquente. È riuscita ad attrarre la più grande multinazionale giapponese nel campo dell’informatica, la Ntt Data, che ha assunto centinaia di ingegneri informatici usciti dalla sua Università e ora lavora per la Banca mondiale e per le grandi istituzioni internazionali nel campo dell’intelligenza artificiale».

L’urgenza, oggi, è quella di investire nella cultura, nella ricerca, nell’alta formazione...

«Se e dove si fa questo, il Sud progredisce ed è un bene per tutta l’Italia. Pensiamo all’agricoltura biologica: al primo posto abbiamo la Sicilia, al secondo la Calabria. Questo, nel futuro, sarà sempre più importante. Devo esprimere anche la mia preoccupazione rispetto ai fondi. Se non si mettono i Comuni nelle condizioni di progettare e realizzare, andranno sprecati e torneranno a Bruxelles. Ecco il tema che dovrebbe animare il dibattito e non quello relativo alla lotta per accaparrassi altre risorse da parte di regioni che sono già ricche. In termini europei, Lombardia, Veneto ed Emilia si collocano sopra la media del reddito pro-capite rispetto ai principali indicatori, mentre Calabria, Sicilia e Campania molto al di sotto. Ci dovrebbe preoccupare sapere di essere quasi ai livelli della Romania e non tutto il resto».