Costanza e Vullo, custodi di una storia della quale Messina Denaro non può appropriarsi

Tanta amarezza colora le giornate di Giuseppe Costanza, rimasto solo nonostante il suo prezioso servizio.

«Diciamo che si sono dimenticati di me. Andavo in ufficio la mattina, firmavo e non avevo niente da fare. Mortificante. Dopo 10 anni ho deciso di andare in pensione perché non ce la facevo più. Ora vado in giro per l'Italia a parlare con i ragazzi. Spesso mi chiedono se avevo paura e io dico che la paura c'è chi la affronta e chi no. Noi tutti sapevamo che sarebbe potuto succedere qualcosa di terribile, anche un conflitto a fuoco in piena città, perché eravamo nel mirino, ma non a quel livello. Io penso sempre a quel che mi ha lasciato in eredità e cioè la sua correttezza e il grande rispetto che aveva nei miei confronti. Aveva una tale fiducia nei miei confronti che ero io a comunicare i suoi spostamenti. Forse anche perché, da quando andò a Roma nel ’91, scendendo solo una volta alla settimana, la scorta di sempre cessa di essere al suo servizio. Veniva ricomposta per l’occasione. Basti pensare che per Rocco Dicillo il 23 maggio fu il primo giorno con lui».

L’arresto di Messina Denaro cambierà qualcosa?

«Non so dirlo. Sono convinto che passerà ancora una trentina d'anni prima di sapere non dico tutta ma almeno una buona parte di verità. Noi, però, non ci saremo più. Mi auguro che saranno i giovani che io e i tanti altri testimoni di quegli anni che hanno voglia di raccontarsi incontriamo ad assumersi la responsabilità di un’eredità difficile. Mi dispiace una cosa e cioè che a chiamarmi sono soprattutto gli studenti dell’alta Italia. Dalla Sicilia molto pochi. Devo dire che c’è un mondo diverso nelle altre regioni. Io sono un siciliano e questo mi fa soffrire».