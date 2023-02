Famiglia: curare la fragilità contaminando la normalità

I Centri per le famiglie vengono menzionati 22 volte nelle 76 pagine del Piano nazionale per la famiglia approvato nell’estate 2022, prevedendone il rafforzamento. Il Piano nazionale per l’attuazione della Child Guarantee li indica come il luogo privilegiato per garantire affiancamento e supporto a famiglie vulnerabili. Regione Lombardia a febbraio 2022 ha stanziato 1,7 milioni di euro per sperimentarli in tutto il territorio regionale, secondo le linee guida della DGR 5955/2022. I “nuovi” Centri per le famiglie di cui tutti oggi parlano sono una sorta di evoluzione dei consultori familiari, nuovi luoghi e – soprattutto nuovi approcci – per promuovere e supportare la genitorialità, per stare accanto alle famiglie nei differenti momenti della loro storia, per accrescere le opportunità di accesso ai servizi, per rafforzando le competenze di tutto il nucleo familiare in funzione preventiva. L’idea, sviluppatasi nell’ultimo decennio, è quella che i servizi non possano più “stare ad aspettare” che le famiglie bussino alle loro porte, portando un bisogno complesso su cui i servizi possono agire solo in ottica riparativa, ma dando opportunità di accompagnamento a tutte le famiglie, garantendo da un lato il rafforzamento delle reti sociali e l’attivazione delle risorse informali, dall’altro permettendo ai servizi di cogliere precocemente segnali di difficoltà e disagio.

Il Centro per le famiglie di Macherio è stato un precursore di tutto questo. «Nel 2007 questi concetti non erano così diffusi, l’approccio era tutt’altro. Siamo stati precursori e ancora oggi questo è uno dei servizi più innovativi della cooperativa», sottolinea Liviana Marelli, presidente di La Grande Casa. «Lo abbiamo fortemente voluto e lo abbiamo visto crescere come luogo di integrazione: è questo il punto su cui ci giochiamo tutto. Quindici anni fa l’amministrazione ha indicato la volontà di avere un luogo per la famiglia, ma i contenuti sono stati individuati in coprogettazione con la cooperativa, partendo dai bisogni dei cittadini», le fa eco la sindaca Maria Rosa Redaelli. «È un mix tra servizi di risposta ai bisogni delle famiglie con fragilità e risposte ai bisogni naturali delle famiglie, dal micronido al centro estivo», aggiunge Simona Bianchi, che è qui dal 2007 ed è la responsabile dell’Area territoriale di Carate Brianza di La Grande Casa.