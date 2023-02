No ragazzi, il controllo in una relazione non è normale

La campagna di sensibilizzazione “Lo hai mai fatto?” per imparare a riconoscere le forme di violenza più diffuse nelle relazioni di coppia tra gli adolescenti e promuovere comportamenti alternativi è uno degli esiti del progetto europeo DATE (Developing Approaches and Tools to End Online Teen Dating Violence) realizzato nel 2021 e 2022 nell’ambito del programma Rights Equality and Citizenship, cui hanno partecipato anche le ragazze e i ragazzi dei gruppi SottoSopra di Venezia e Reggio Calabria del Movimento.

Lo stesso movimento ha promosso anche un questionario online, cui hanno risposto un migliaio di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 25 anni in Italia: sebbene la gran parte dei partecipanti associ i rapporti di coppia a valori come comprensione, sincerità, complicità, rispetto e fiducia, il 42,2% del totale dei partecipanti riferisce di avere un’amica o un amico che ha vissuto una qualche forma di violenza on-line nella relazione, soprattutto rispetto alla sfera del controllo personale. Tra i comportamenti ritenuti più frequenti ci sono la creazione di un profilo social fake per controllare il partner (73,4%), le telefonate/invio di messaggi insistenti per sapere dove si trova e con chi è (62,5%), il controllo degli spostamenti e delle persone con cui si trova (57%), l’impedire di accettare delle persone tra le amicizie sui social (56,2%), ma anche il fare pressioni affinché il partner invii sue foto sessualmente esplicite (55,1%) o minacciare la diffusione di informazioni, foto o video imbarazzanti (40,6%). Infatti, oltre alla sfera del controllo, le situazioni di abuso o violenza online all’interno di una coppia possono riguardare anche i comportamenti volti a danneggiare la reputazione o violare la privacy del partner, o quelli aggressivi, che includono minacce e umiliazioni, o pressioni per ottenere forzosamente il consenso ad attività sessuali indesiderate.