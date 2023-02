Autonomia differenziata, una sciagura per il Mezzogiorno e l’Italia

«Penso assolutamente che l’Autonomia differenziata sia davvero una grande sciagura per il Mezzogiorno e per tutta l’Italia. Sono d’accordo con chi sta conducendo una battaglia per provare a frenare questo progetto, con chi ha firmato appelli come quelli del costituzionalista Massimo Villone o dell’economista Gianfranco Viesti, con l’intervista che il direttore Svimez Luca Bianchi ha rilasciato su VITA. E’ una sciagura anche per come il progetto è stato sviluppato, per le circostanze, per le modalità. E’ davvero sconcertante che ci siamo accorti di una sorta di falla dentro il nostro sistema costituzionale che in qualche modo risulta vulnerabile, perché di fatto questa è una semplice intesa tra il Governo e le regioni, rispetto al quale non si capisce come il Parlamento italiano possa e debba intervenire. E’ questo è sconcertante: è possibile attraverso un’intesa di vertice, tra Governo e regioni, senza un serio passaggio per il Parlamento, delegare funzioni vitali per il funzionamento del Paese con tutte una serie di conseguenze finanziarie e della gestione della cosa pubblica». Onofrio Romano non fa troppi giri di parole. Anzi. Il sociologo e professore associato di Sociologia all’Università di Roma Tre ripete più di una volta l’aggettivo sconcertante, per rimarcare con forza la sua contrarietà al disegno di legge sull’Autonomia differenziata approvato l’altro giorno dal consiglio dei Ministri e messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.