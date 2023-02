Diagnosi, terapia, incertezza: il difficile dialogo medico-paziente

Il rapporto medico-paziente

«Le reazioni a una diagnosi oncologica variano moltissimo da soggetto a soggetto. È esperienza comune a tutti noi quella di rimanere sorpresi della reazione di persone che conosciamo benissimo; è ancor più difficile per un clinico prevedere quella dei pazienti. C’è chi si aspetta risposte certe e inequivocabili, c’è chi vuole sapere il minimo dettaglio e, infine, c’è tutta la gamma tra questi due estremi» spiega Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico di Airc, molto impegnata sul fronte della comunicazione e del coinvolgimento del paziente. Egli ricorda le sue prime esperienze negli Stati Uniti, dove lo stile di comunicazione era già diretto e trasparente, mentre in Italia «ancora si taceva al paziente leucemico in stadio avanzato la vera origine delle sue ricorrenti infezioni, rassicurandolo con un "vedrai che passa"». La rassicurazione oggi viene da altro: come dicono gli anglosassoni, to buy time che è quel «non lasciarsi andare per guadagnare tempo e attendere con fiducia i progressi della ricerca». Per Caligaris Cappio la soluzione è una franca condivisione delle informazioni a disposizione: «Ogni storia clinica è a sé, sarebbe un errore dare consigli categorici. Tuttavia, in generale, il medico dica con chiarezza quello che sa e ammetta con trasparenza le zone d’incertezza, che spesso è massima proprio alla diagnosi. La cosa importante è far capire che c’è un percorso da fare insieme».

L’ansia e i numeri

Rivolgersi al paziente, tutto orecchie, può essere alquanto difficile per chi non è preparato a comunicare il concetto di rischio. Inoltre, la comprensione e la percezione del paziente sono fortemente influenzate dalla diffusa scarsa dimestichezza con la matematica, la cosiddetta numeracy, ma anche dall’inevitabile ansia in cui si trova: la preoccupazione influisce sulle scelte dell’individuo, riducendo la sua tolleranza alle affermazioni ambigue e aumentando la sua tendenza a generalizzare.

Le strategie

Le strategie di comunicazione non sono solo frutto di esperienza clinica ma anche di ricerche pubblicate su riviste scientifiche. Ad esempio, comunicare in termini di proporzione (1 su 5) invece che di percentuale (20%) aiuta chi ha una scarsa numeracy ma aumenta la percezione del rischio in gioco. Anche formulare la proposta in termini di rischio relativo, di rischio assoluto o di number-to-treat influenza la decisione finale.

Chi ha scarsa competenza matematica subisce di più l’effetto framing, per cui conta non tanto quello che si dice ma il modo in cui lo si fa. L’uso di analogie può aiutare alcuni, ma finisce per confondere chi ha maggior dimestichezza con i numeri e si sente a suo agio tra statistiche e probabilità. Anche i termini opachi come “frequente”, “molto frequente”, possono confondere: meglio usare le cifre e prendersi il tempo di spiegarle.

Già, il tempo. Che manca per la carenza di medici e di personale sanitario di supporto. Eppure, «Il tempo di comunicazione è tempo di cura» ha ricordato Rossana Berardi dell’Università Politecnica Marche in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. Secondo uno studio da lei coordinato e condotto in 35 strutture ospedaliere, per un totale di 1469 pazienti visitati, durante una visita oncologica 11 minuti vengono mediamente dedicati alla visita della persona e 16 minuti alla burocrazia come compilazione di moduli, prenotazione di appuntamenti, visite, esami, letti e poltrone per ricoveri o day hospital, prescrizioni, invio di e-mail.