L’invisibile strage dei senza dimora, 393 morti nel 2022

«Garantire a chi vive in strada e in condizione di vulnerabilità estrema l’accesso ad una casa, alle cure e a percorsi di reinserimento sociale, è il primo passo per poter vivere una vita dignitosa e fornire a chi ne ha più bisogno una rete di protezione che può salvare la vita» commenta Cristina Avonto, presidente della fio.PSD, in rappresentanza dei 147 soci in 17 Regioni. Il Report sui senza dimora morti nel 2022 conferma un dato che le associazioni di volontariato denunciano da anni: le persone in stato di grave marginalità muoiono ogni mese; le morti avvenute in estate sono state 109, mentre 101 in autunno, 86 in inverno e 97 in primavera. Per questo, l’emergenza dura tutto l’anno. Secondo la fio.PSD, infatti, «i “piani freddo”, con l’ampliamento dei posti letto nelle strutture di accoglienza notturna e il rafforzamento dell’attività delle unità di strada, contengono, almeno in parte, i decessi ma poi terminano e l’emergenza riprende». Senza dimenticare tutte quelle Amministrazioni Comunali che continuano a non attivare un Piano di Emergenza Freddo, lasciando alle associazioni di volontariato o alle parrocchie il compito di sostituirsi alle istituzioni per individuare spazi riparati in cui organizzare dei posti letto.