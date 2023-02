Non basta individuare i Lep per rendere omogenee le prestazioni al Sud

Diversi, ma ben precisi, i punti su cui riflettere.

«I vari ambiti dipendono dai singoli accordi che le Regioni prenderanno con lo Stato, ma il dato da subito significativo è che sono tante le materie su cui si può attivare la differenziazione. Per fare l’esempio della salute e dell’istruzione, prima di definire dobbiamo immaginare quale può essere il livello della prestazione sanitaria per curare una polmonite, quindi stabilire che in tutto il territorio nazionale chi ne è affetto riceverà la medesima prestazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella garanzia della salute. Pertanto, teoricamente, non ci dovrebbe essere nessuna differenza nella cura tra un cittadino siciliano, uno veneto o uno lombardo, territori questi ultimi che più pressano per la differenziazione. È chiaro che il Livello essenziale di prestazione è un elemento di uguaglianza su base minimale e non possiamo escludere che la regione interessata a quel livello, nel caso in cui abbia delle risorse proprie, possa aggiungere delle prestazioni che altre regioni non saranno in grado di assicurare. Noi che viviamo al Sud sappiamo benissimo che rompersi una gamba al centro della Sicilia non è la stessa cosa che subire un infortunio magari vicino Abano Terme. Il dato economico è significativo di una situazione di deficienza strutturale perché ci dice che non basterebbe l’individuazione di un livello essenziale di prestazione per rendere omogenee le prestazioni stesse. Lo dico perché in questo incidono le condizioni degli ospedali: se sono stati costruiti bene o meno, se i medici sono stati reclutati nella maniera più corretta, se gli infermieri sono bravi, se le sale operatorie sono state attrezzate in modo decoroso. È chiaro che scontiamo un peso storico, ma è altrettanto chiaro che la Costituzione non sostiene solo l’autonomia differenziata, in quanto afferma in modo prepotente il principio di uguaglianza, formale e sostanziale. Non basta, infatti, dire che la polmonite si cura con tre pillole e una radiografia; bisogna essere certi che le tre pillole ci siano e che l’impianto per la radiografia sia funzionante in ogni parte del Paese. Su questo, onestamene, una serie di punti interrogativi, di incertezze, ci sono e riguardano la storia del nostro modo di essere o come abbiamo interpretato la nostra autonomia».