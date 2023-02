Degani l'outsider: «Più Terzo settore nei palazzi della politica lombarda»

Che cosa dovrebbe essere?

Non solo luogo di recupero e di socializzazione, come per l'adulto, ma di educazione, di inserimento scolastico e di inserimento lavorativo. In altri termini, un attivatore di percorsi di inclusione sociale.

E sulle tossicodipendenze? Altra emergenza forse troppo sotto-traccia.

Fa parte del mio vissuto con la dimensione di Progetto Arca – (la fondazione milanese che si occupa di varie marginalità, in cui Degani è consigliere di amministrazione e volontario da tempo, ndr). Sulle dipendenze servono percorsi di inserimento, oltre che lavorativo, sociale ed abitativo. Si deve giocare su ciò che dice l’economia reale oggi.

E che cosa dice, Degani?

Dice che l'housing è importante, perché l'autonomia abitativa e l'autonomia lavorativa sono talmente ormai significative su tutta la popolazione che lo sono ancor più sulla popolazione in difficoltà, in stato di povertà economica e sociale. Non è solo un tema di assistenza alimentare, ma di vita. Vale a dire assistenza per tutto. Anche qui si tratta di progettare percorsi.

Ci faccia capire meglio.

Occorre progettare l'assistenza per l'inserimento lavorativo che non è assistenza tout court ma condivisione di percorsi di inserimento, di autonomia e di dignità sociale. Da questo punto di vista è anche bello dire che c’è un Terzo settore con alcune soggettività capaci di usare anche i luoghi più estremi, come il carcere, e i luoghi della dipendenza e della grande emarginazione, come la Stazione centrale, come incubatori di cooperative sociali, di persone che passano dall’essere oggetto a soggetto di assistenza. Creano dignità.

Da assistiti ad assistenti.

Diventano lavoratori e diventano gli attori con una capacità di relazione 10 volte più ampia, nel recupero sociale, di chi non ha vissuto nelle loro stesse condizioni.

Quale è la legge “Degani” che vorrebbe firmare, se eletto?

Mi piacerebbe un intervento per fare sì che un territorio come quello lombardo non sia solo produttivo e solidale come è già, aiutandolo a diventare anche promotore di cultura dei beni comuni. Un po’ come la cultura dell’antimafia, in un certo senso. L’arresto di Matteo Messina Denaro in sé è meno importante del fatto che si possa usare questo fatto per spiegare ai ragazzi che la mafia c’è. Per spiegarlo a mia figlia.

E come glielo ha spiegato a Linda?

Le ho spiegato che la mafia c’è quando lei compra un bene a un prezzo troppo basso, quando nelle vie dello shopping cambiano troppo spesso i negozi, quando in un ristorante si fanno troppo spesso ristrutturazioni, quando il lavoratore di un’impresa di pulizie viene pagato con banconote da 20 euro, anziché con bonifico bancario. È questo il tema: la Lombardia che produce è quella della condivisione dei beni comuni, della legalità.