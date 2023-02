Cari candidati, sul Terzo settore non bastano le belle parole

Saranno oltre dodici milioni gli elettori che si recheranno alle urne, per rinnovare le amministrazioni di due delle Regioni più importanti d'Italia, la Lombardia e il Lazio. Urne aperte domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15.

Si tratta di un passaggio elettorale importante in particolare per i temi legati al welfare. Le regioni, come noto, infatti sono l’ente territoriale più rilevante in ambito sanitario e sociale. È su questo terreno che si giocherà una buona fetta della sfida della coprogrammazione e della coprogettazione in una logica paritaria fra ente amministrativo e soggetto di Terzo settore così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 131 del 2020. Una questione nodale che si combina con la revisione della medicina territoriale e di comunità prevista del Pnnr.

Abbiamo raccolto in questo instant book i dialoghi che VITA ha realizzato in queste settimane con i sei maggiori candidati alla presidenza di Lombardia e Lazio. In Lombardia abbiamo anche intervistato 3 candidati al consiglio regionale con un marcato pedigree sociale, fra cui è possibili (qualcuno dice probabile) che uscirà il prossimo assessore con delega al sociosanitario o al sociale: Luca Degani (presidente “sospeso” di Uneba Lombardia e in lista con Fontana); Fabrizio Pregliasco (ex presidente Anpas e in lista con Majorino); Lisa Noja (apprezzata attivista per i diritti delle persone con disabilità, già parlamentare, in lista con Moratti).

Tutti i candidati presidenti (con parziale eccezione della 5 Stelle Donatella Bianchi, che sul tema di fatto svicola) riconoscono la centralità al Terzo settore in termini espliciti, prendendosi impegni importanti. Certo, ognuno lo fa in base alle proprie sensibilità e visione, ma è un fatto che in questa campagna elettorale i soggetti sociali della società civile siano stati riconosciuti come un interlocutore di primo piano.