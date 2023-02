Raccontare il bene dei beni confiscati alle mafie

La Sicilia risulta la regione con il maggior numero di realtà sociali che gestiscono beni confiscati alle mafie con 267 soggetti gestori, seguita dalla Calabria con 148, quindi la Lombardia con 141 e la Campania con 138. Un incremento notevole del +81% rispetto al 2016, anno della prima mappatura, quando i soggetti del Terzo Settore gestori di beni confiscati erano 524. Il dato cresce anche in Puglia con +108% e nel Lazio con +82%.

Necessario, però, uno scatto in più aggiungendo alla ricerca dati più qualitativi. Ecco, dunque, “Raccontiamo il bene”, campagna lanciata per contare e raccontare il valore e i valori di questo mondo variegato e articolato, che attraversa l’Italia dal nord al sud. Il 7 marzo la pubblicazione dei primi dati tratti da un breve questionario che Libera sta chiedendo di compilare a tutti gli enti gestori di beni confiscati.

«Quello che chiediamo – spiega Tatiana Giannone, referente nazionale di Libera per quanto riguarda i beni confiscati – è aiutarci a scattare una fotografia aggiornata di quanto si muove attorno al tema del riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati, che sta cambiando il volto di tante aree del Paese. Una narrazione collettiva capace di dimostrare, una volta di più, che riutilizzare i beni confiscati per finalità pubbliche e sociali non solo ha un valore etico, culturale, politico e simbolico insostituibile, ma anche un importante valore economico, che si traduce in esperienze di imprenditorialità sociale, in contratti di lavoro, in un grande sistema di welfare».