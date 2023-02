Cecilia Strada: «Mamma sono vivo: se sfidiamo le onde del Mediterraneo è per sentire questa frase»

Mentre lo raccontava, qualche sera fa in un incontro pubblico organizzato da L’OraBlu, un’associazione della provincia di Milano, è calato per un momento il buio e il silenzio. Poi Cecilia Strada ha ripreso a raccontare per filo e per segno come avviene il salvataggio.

«A seconda delle condizioni meteo (in particolare delle onde) e del tipo di imbarcazione che abbiamo davanti tentiamo di avvicinarci ai profughi in maniera diversa. Se è presente una soccorritrice donna facciamo in modo che sia lei la prima persona che quegli occhi impauriti incroceranno. Non per una questione di genere, ma per fare capire subito ai profughi che non siamo la guardia costiera libica (non avrebbero a bordo una donna). E poi iniziamo a urlare E U R O P A. Europa è quello che quello che cercano. A loro non interessa che sia l’Italia. Hanno un disperato bisogno di sapere che non stiamo per riportarli nei campi di detenzione libici e che d’ora in poi potranno essere al sicuro. E forse liberi».