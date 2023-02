Migranti, non solo problemi: ecco le buone pratiche di accoglienza

Tre casi studio che fanno luce su “Le buone pratiche del sistema di accoglienza” in Italia. Il voluminoso libro curato da due ricercatrici del Cnr, Alessandra Cioppi e Maria Elena Seu, arriva dopo un lungo e tortuoso cammino tra i centri che accolgono i migranti. Un percorso che si è interrotto più volte a causa della pandemia ma che ha saputo valorizzare la gran mole di materiale prodotto durante i corsi di formazione per operatori del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Sprar e per i Centri di accoglienza straordinaria - Cas in Sardegna, che ora altre regioni vogliono replicare per elevare il livello di quanti si occupano di questa materia complessa e in continua evoluzione.

La presentazione del saggio, che si è tenuta ieri alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Cagliari, è soltanto una delle tappe di un lavoro interdisciplinare e multidisciplinare che proseguirà nei prossimi anni. E non solo perché si assiste a un continuo turbinio di norme e leggi in ambito nazionale e internazionale. Il libro ha tante peculiarità: avanza proposte operative per migliorare la qualità e l’impatto degli interventi verso i migranti e, di conseguenza, della nostra società che li accoglie; in secondo luogo, illustra nei dettagli il progetto “Migrazioni & Mediterraneo. L’Osservatorio Sardegna” che ha messo e continua a mettere a confronto istituzioni varie (tra cui i ministeri dell’Interno e per le Politiche agricole, alimentari e forestali, l’Anci, Unicef, Croce Rossa, atenei), gli operatori dei centri di prima e seconda accoglienza e del Terzo settore, i tutor dei minori stranieri non accompagnati. Un confronto aperto e costruttivo, che ha fatto emergere ciò che va (le cosiddette buone pratiche, come le gestioni dell’hub Mattei di Bologna, che vede protagonista la cooperativa sociale L'Arca di Noè, e del Centro Astalli di Roma) e ciò che invece va corretto. Nella speranza che Governo e Regioni recepiscano i suggerimenti del mondo della ricerca e del Terzo settore.