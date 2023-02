Terremoto turco-siriano, Don Bosco 2000 in partenza per Kahramanmaras

La permanenza in Turchia è stimata per una decina di giorni, il tempo utile per aiutare nei soccorsi. «Non posso che ringraziare Marco e Mohamed per essersi subito offerti volontari per questa missione», aggiunge Sella, «mi auguro che anche la politica e la società civile dimostrino maggiore coscienza per quello che è avvenuto in un’area già fortemente martoriata, si tratta di una tragedia senza precedenti».

Nel frattempo, è stata attivata sul sito A casa Loro una raccolta fondi per sostenere la missione di Don Bosco 2000 e Stella polare onlus, in collaborazione con il Consolato generale di Turchia in Sicilia, con sede a Siracusa, e dell’associazione di amicizia Sicilia Turchia. La raccolta fondi avrà lo scopo di sostenere i soccorsi, in particolare l’acquisto di strumenti da campo come gruppi elettrogeni, stufe, tende e altro materiale per garantire un riparo ed una assistenza tecnica e logistica.

Foto d'apertura di: EU Civil Protectionand Humanitarian Aid