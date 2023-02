Con #Trameascuola nelle classi si parla di diritti e lotta alle mafie

Il via al progetto lunedì 20 febbraio quando l’incontro sarà con il cronista del “Corriere della Sera”, Giovanni Bianconi, che porterà nelle aule i temi del terrorismo e della mafia eversiva affrontati nel suo ultimo lavoro “Terrorismo” (Treccani 2022). L’appuntamento si svolgerà in collaborazione con Treccani Cultura e Fondazione Occorsio. Un’occasione speciale questa, che mette in rete più scuole italiane, prevedendo l’adozione di ciascuna classe partecipante da parte di un tutor per un lavoro guidato di ricerca storica che durerà oltre un anno e che sarà focalizzato sullo studio del terrorismo degli anni Settanta-Ottanta e sulla cultura della legalità.

Lunedì 6 marzo, saranno le classi secondarie di secondo grado ad avere l’opportunità di incontrare l’ex magistrato protagonista di Mani Pulite, Gherardo Colombo, con il quale sfogliare le pagine del suo libro “Anche per giocare servono le regole” (Chiarelettere Ri-creazioni).

Venerdì 24 e sabato 25 marzo, gli Istituti Comprensivi potranno interagire con Pino Pace. Al centro della due giorni ci sarà la Costituzione italiana, a partire dal contesto in cui è nata, “per ri-conoscere l’universalità senza tempo dei suoi principi e gli articoli che ancora oggi fanno discutere”. A guidare la discussione sarà il libro dello stesso autore, dal titolo “Viaggio nella Costituzione” (Coccole Books).

Lunedì 27 e martedì 28 marzo, Daniele Nicastro presenterà il suo romanzo d’esordio “Grande” (Edizioni El) che parla di crescita, amicizia e mafia attraverso la storia di un ragazzino del nord in vacanza in Sicilia, mentre il complesso tema dei beni confiscati alle mafie sarà affrontato attraverso il racconto “Nino e la mafia” di Anselmo Roveda (Coccole Books), che il 17 aprile animerà l’intervento di Daniela Valente, editor e scrittrice, animatrice di laboratori di scrittura creativa nelle scuole.

Ultimo appuntamento di #Trameascuola, ad aprile (in data da definire) con Giovanni Tizian, direttore artistico di Trame.Festival che, sull’onda delle commemorazioni del trentunesimo anniversario delle stragi del 1992, racconterà la sua personale esperienza degli anni che hanno cambiato le sorti del Paese: le stragi di mafia in Sicilia e l’attentato che, poco dopo, lo colpì in prima persona, l’omicidio di suo padre Peppe, vittima innocente di ndrangheta che non ha ancora ottenuto giustizia, raccontato nel libro “Il silenzio. Italia 1992-2022” (Laterza 2022).