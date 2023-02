Misericordie, dalla Toscana primi aiuti verso la Turchia

Terremoto in Siria, ad Aleppo Coopi fornisce i primi aiuti a 400 famiglie sfollate Cibo, abiti, coperte, kit igienici, kit per bambini, medicine: sono queste le necessità più impellenti di chi è riuscito a sopravvivere al terremoto e che, perdendo la sua casa o non potendo più farvi ritorno, non ha più nulla per prendersi cura di sé e dei bambini o per affrontare la gelida temperatura invernale. Secondo i dati rilasciati dal ministero della salute siriano le persone colpite dal terremoto sono state 4,5 milioni di cui 2.044.627 nel Governatorato di Aleppo