Casa di Nazareth, a Iglesias la "chiave" che spalanca l'orizzonte

«Per noi la “chiave” significa incoraggiare questi minori a capire quali sono le loro capacità, i loro talenti», precisa Simone Cabitza, coordinatore del progetto. «Devono poter fondare un nuovo protagonismo nella vita di tutti i giorni. Abbiamo collaborato con il Servizio di neuropsichiatria infantile e articolato l’intervento in sei botteghe esperienziali ed espressive, ognuna dedicata a una materia: dalla scrittura creativa al web video, dalla fabbricazione digitale ai costumi, dalla musica ai graffiti. Ed è stupefacente vedere come gli stessi protagonisti si meraviglino talvolta di scoprire di avere capacità che non avrebbero mai immaginato di possedere. È bellissimo vedere come alcuni di loro, che non spiccicavano parola, si stanno aprendo con i loro coetanei e i mentori delle varie materie».

Questo progetto, sottolinea Cabitza, si spiega in due modi: fare con e fare per. «Fare con significa mettere questi ragazzi nelle condizioni di fare tra pari, dopo anni di ritiro sociale. Ma occorre anche fare per, cioè consentire loro di guardare l’umanità sofferente, malata e solitaria che riguarda altre categorie di bisogno, come gli anziani e i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. Vogliamo permettere a questi ragazzi di fare qualcosa di concreto per quelle persone: per esempio, con la stampa 3D riproduciamo manufatti appartenuti agli anziani ospitati nelle case di riposo; oppure realizziamo abiti che poi partecipano a sfilate di moda di beneficenza, il cui ricavato va agli ospiti dell’Anffas per i percorsi di inserimento lavorativo».