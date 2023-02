Puglia, il sociale bifronte: una regione tra modernità e povertà

Una regione a doppia velocità: da una parte innovazione, servizi, cultura, welfare, solidarietà; dall’altra mafia, povertà, dispersione scolastica, mancanza di lavoro, sostegno del pubblico. Quello che emerge dal book intitolato “Puglia. Il sociale bifronte”, la seconda pubblicazione della serie “Geografie Meridiane” promossa da VITA, rispecchia il pensiero con cui il sociologo pugliese Franco Cassano ha interpretato per anni la rinascita del Mezzogiorno: «In questo assalto volgare e trasformistico alla modernità, si sono venute affermando le due facce oggi dominanti del Sud: paradiso turistico e incubo mafioso». Ed anche la Puglia per certi versi sembra non sfuggire da questo pensiero meridiano. E’ questo il tema che sarà al centro dell'incontro in programma a Bari mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 10.30, nella sede della Fondazione Puglia, in Via Venezia 13, in occasione della presentazione del book “Puglia. Il sociale bifronte”. Questa serie di focus book (scaricabili gratuitamente in digitale da vita.it) nasce all’interno del progetto Vita a Sud che da più di due anni dalle colonne del magazine mensile e del sito racconta l’economia civile e l’innovazione sociale del nostro Mezzogiorno.

Per partecipare all'incontro è possibile iscriversi qui