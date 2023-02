«Uccidere un lupo (come in Trentino) è inutile e molto triste»: parola di lupologa

«Molti anni fa, un po’ di dati alla mano, si stimò che ogni anno in Italia venissero uccisi alcune centinaia di lupi, a fronte di una popolazione di appena un migliaio, forse più, di esemplari. Un dato impressionante, poiché parliamo di una specie che non ha lo stesso tasso di riproduzione dei topi di campagna, e che può contare, per il proprio incremento democratico, solo su una coppia riproduttiva per ogni branco. Negli ultimi cinquant’anni i lupi sono aumentati: sono passati dai circa trecento esemplari degli anni ’70 agli oltre tremila attuali, nonostante i lacci, i bocconi avvelenati e le fucilate. E nonostante queste attività, che rientrano sotto il cappello del bracconaggio, fossero diventate illegali proprio all’inizio di un decennio che ha segnato anche l’affermazione dell’ambientalismo moderno. Dai primi decreti di protezione del lupo, sull’orlo dell’estinzione, il mondo è cambiato profondamente. Le politiche ambientali si sono evolute verso forme di governance sempre più complesse e integrate, la coscienza collettiva ha preso atto della fragilità del Pianeta e del suo depauperamento, milioni di persone hanno conosciuto il piacere individuale e ristorativo del contatto con la natura, e la scienza ha fatto passi da gigante nel costruire modelli predittivi sui cambiamenti climatici e la crisi di biodiversità. Da popolo in accordo con l’azione di sterminio dei lupi perpetrata per secoli lungo tutta la penisola, ci siamo risvegliati una nazione sensibile al benessere animale e al tema della coesistenza pacifica con le altre specie. Non senza moltissime contraddizioni, ma sta di fatto che la maggior parte degli italiani, oggi, non sarebbe più d’accordo con l’idea di eliminare i lupi, né tutti né in parte, né in Italia né solo in qualche area geografica.

Tuttavia, permane qua come altrove in Europa la sensazione che sulla natura si debba invece esercitare una qualche forma di controllo, che vada domata e piegata ai nostri bisogni, economici se parliamo ad esempio di allevamento, psicologici se parliamo del timore che i lupi ci facciano del male. E così la caccia al lupo continua, in proporzioni sconosciute e inconoscibili: rientrando in una attività totalmente illegale, l’abbattimento di uno o più lupi avviene raramente alla luce del sole, e soprattutto gli animali uccisi vengono generalmente fatti sparire. Il luogo del delitto è del resto spesso impervio, boscoso, poco frequentato e mal si presta a controlli e denunce da parte delle autorità preposte, che non hanno il dono dell’ubiquità. Prima del lupo dello Stelvio è stato un lupo nel matese ad essere ucciso, e poi un lupo in Aspromonte. Punte di un iceberg insondabile per profondità. Il vero dramma è che uccidere un lupo non serve a nulla. E nemmeno ucciderne cento, o duecento, o cinquecento, a fronte di una popolazione attualmente stimata in poco più di tremila esemplari. Non serve a contenere i danni agli allevamenti, che possono essere protetti solo attraverso gli strumenti di prevenzione, o una gestione diversa del bestiame. Non serve a limitare le predazioni sugli ungulati selvatici, il cui numero è in crescita esponenziale da decenni, ed è ben lontano dall’essere contenuto o meno dall’azione predatoria del lupo. Non serve a farci vivere più sicuri, perché per non aver paura dei lupi bisogna un po’ studiare, o semplicemente saper stare al mondo. Uccidere un lupo è solo un atto di crudeltà, che non cambia il mondo di una virgola. Domani altri lupi mangeranno una pecora, un cinghiale o un cane, e incroceranno un escursionista, un fungaiolo o un automobilista sulla loro strada. L’unica arma per convivere con i lupi, nello stesso territorio, è la conoscenza. Chi sono i lupi? Animali territoriali, sociali, intelligenti e opportunisti. Osservano, imparano e si trasmettono le informazioni acquisite. Se hanno la possibilità di conquistare una risorsa alimentare senza fare fatica, si avvicinano alle stalle, alle case di campagna, alle discariche, perfino ai paesi e alle città. Del resto, lo facevano anche i loro antenati decine di migliaia di anni fa, ed è solo grazie a questo processo di iniziale autodomesticazione che oggi abbiamo accanto i nostri adorati cani. Sta a noi adottare comportamenti che favoriscano una coesistenza pacifica: non lasciare carcasse di bestiame a disposizione dei predatori, dare il cibo a cani e gatti ma rimuovere gli avanzi da giardini e cortili, custodire i cani nelle ore notturne e non lasciarli vagare mai da soli, custodire il bestiame al pascolo ma soprattutto ricordare che non siamo padroni di nulla se non delle nostre poche cose, alle quali è dato, come a noi, un tempo finito per esistere. Nel grande disegno della natura, nessuno è padrone, e ogni forma di vita viene da un percorso evolutivo antico centinaia di milioni di anni. Guardata da questa prospettiva, porre fine all’esistenza di un lupo oltre che inutile è di una tristezza infinita: un inutile schiaffo al meraviglioso e radiante percorso della vita sulla Terra».