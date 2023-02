Quando Costanzo tenne a battesimo VITA

Premio Osiride Ferrero, raccontare il sociale fuori dagli schemi Un'iniziativa della Consulta per le persone in difficoltà in collaborazione con il Master in giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino e il patrocinio di Ordine dei giornalisti del Piemonte, Città di Torino e Regione Piemonte. È possibile concorrere per tre categorie