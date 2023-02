Villetta Barrea. Autonomia energetica e turismo naturalistico

Quindi questo è il suo secondo mandato?

Esatto, abbiamo votato nel 2020 e a causa della pandemia ora la consiliatura è prorogata: quindi tra primo e secondo mandato arriverò ad 11 anni di sindacatura. Se mi volto indietro e penso al 2014, sento a riconoscermi perché fino ad allora non mi ero mai interessata politicamente delle vicende del mio comune.

Addirittura?

Non che non mi interessasse il mio comune, assolutamente! Sono stata anche presidente dell'Archeoclub di Villetta Barrea, mi ha sempre appassionato l’attività socio-culturale del mio comune e del territorio. Forse proprio questa mia forte vocazione, anzi passione, per il mio territorio ha spinto gli altri a suggerirmi di pensare ad un impegno attivo in politica, io da sola non l’avrei mai pensato. Nel 2020 siamo stati rieletti con oltre l’82% di preferenze.

E prima di fare la sindaca?

Sono un’insegnante di storia dell’arte, che poco c’entra con l'impegno amministrativo a cui un sindaco è chiamato. E infatti la sindaca sta togliendo tanto alla docente, ormai accetto solo incarichi che mi consentano di fare l'una e l'altra cosa. Per fortuna sono vicino casa e quindi riesco a conciliare le due cose.

Con l’arrivo della bambina riuscirà a conciliare?

Certo, ora diventa ancora più complicato, vedremo da settembre cosa succederà

C’è un sacrificio maggiore per le donne ad essere impegnate in politica?

Credo di sì, nella misura in cui si ha sempre un occhio al contrario nei confronti della figura femminile.

Al contrario?

Sì, nel senso che è un mondo prettamente maschile, non maschilista badi bene, anzi io lavoro benissimo con i colleghi e ricevo una totale stima e una totale fiducia da parte loro e questo credo che sia anche dovuto all'apertura della lungimiranza culturale di queste persone. Però, ripeto, questo è un mondo che vedo molto maschile, in cui per una donna è più difficile cercare di affermarsi o comunque cercare di rendere autorevole quello che fa, alla pari di qualcun altro, con la o finale. Per converso, una donna affronta ogni decisione politica con maggiore tatto, sensibilità. E questo è un valore aggiunto, in politica.