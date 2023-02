“Giorni muti, notti bianche”: i medici di Bergamo ricordano a teatro il Covid-19

In questi 3 anni al Papa Giovanni XXIII sono state curate quasi 8 mila persone malate di Covid-19 in 3 presidi ospedalieri (Bergamo, San Giovanni Bianco e quello temporaneo alla Fiera di Bergamo), sono state eseguiti e analizzati 300 mila tamponi e somministrate 650 mila vaccinazioni in 7 sedi vaccinali diverse, allestite a Bergamo, Zogno, San Giovanni Bianco e Sant’Omobono Terme.

«Quei giorni di febbraio e marzo 2020, fino all’aprile in cui la maledetta curva della prima ondata ha iniziato a scendere, restano incancellabili tra le esperienze più dolorose e faticose che ho vissuto nella mia vita umana e professionale», ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII. «Il lavoro svolto dalla nostra azienda nella primavera del 2020 è stato segnato dalla assoluta gravità con cui il Covid si è abbattuto sul territorio bergamasco, tanto che il numero di contagi nella sola provincia di Bergamo in quella prima ondata era da 3 a 5 volte quello di intere regioni come il Lazio, la Campania e la Puglia. In quei giorni non sapevamo come si sarebbe evoluta la pandemia, i timori di essere sopraffatti erano palpabili e terribili, tanto che in poche ore abbiamo dovuto allestire una nuova centrale per l’ossigeno per le centinaia di pazienti che affollavano l’Ospedale Papa Giovanni; ogni giorno eravamo alla ricerca di introvabili dispositivi di protezione per medici e infermieri, di letti dove collocare i pazienti trasferibili per fare posto ai pazienti più gravi che ogni minuto arrivavano con le ambulanze. Ma non voglio dimenticare anche il nostro grande impegno nel periodo che ha seguito quei mesi così difficili, un lavoro straordinario con la gestione di un ospedale in più alla Fiera di Bergamo e la realizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti. Credo che questo spettacolo sia una rappresentazione, certamente inedita e originale, ma densa di significati, di quello che abbiamo vissuto. Uno spettacolo teatrale nasce da uno sforzo corale, racconta un dramma e trasforma il dolore in un’esperienza di rinascita. In qualche modo è proprio quello che è accaduto in quei giorni nei nostri ospedali di Bergamo e San Giovanni Bianco, sotto gli occhi di tutto il mondo che ha tributato al Papa Giovanni enorme solidarietà e rispetto: quei giorni muti e quelle notti bianche, che non solo non hanno messo fine al tempo della cura ma l’hanno esteso fino a farlo combaciare con la vita stessa».