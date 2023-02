Naufragio di Crotone, Acli: «Si metta fine alle stragi dell'indifferenza»

Italia, in 10 anni sbarcati 100mila misna Pubblicato il rapporto "Nascosti in piena vista - frontiera Sud" di Save the Children. La drammatica situazione degli ultimi giorni a Lampedusa riporta in primo piano la necessità di una rete di accoglienza strutturata, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati. In Italia la media è di 15mila presenze annue