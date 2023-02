Strage di Crotone. Lo strazio di chi sa che si poteva evitare

«Una strage che si poteva evitare perché l’imbarcazione si trovava a 100 metri dalla secca segnalata in tutte le carte del mare e avvistata da Frontex. Nessuno, però, ha attivato le procedure di soccorso così, quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, il barcone era già naufragato. Quando, infatti, due Carabinieri si sono buttati in mare, si sono ritrovati a nuotare in mezzo a tanti corpi senza vita, come quello di un bambino morto per ipotermia perché il fratellino lo avevo posto su un pezzo di legno della barca. Sono riusciti a trarne in salvo solo 5. Una tragedia sulla quale va fatta molta luce».

Parla così Filippo Sestito, presidente Arci Crotone Aps, ribadendo che quanto accaduto a Crotone poteva e doveva essere evitato.

«Si poteva evitare perché i soccorsi non sono mai veramente arrivati. Frontex è intervenuta con l’aereo che è poi rientrato perchè era finito il carburante, allertando nel frattempo la Guardia di Finanza che è uscita con due mezzi che erano solo di intercettazione e non di soccorso. Non si capisce perché non sia intervenuta la Guardia Costiera che i mezzi li aveva e avrebbe potuto salvare tutti. Un meccanismo che fallisce a causa della catena di comando. Qui c’è un ragionamento da fare sia sul Ministero degli Interni sia su quello delle Infrastrutture perché il combinato disposto tra i due ha provocato nella migliore delle ipotesi un corto circuito, nella peggiore la volontà di non intervenire. Pensavano che sarebbero approdati su una spiaggia per poi costruirci sopra l’invasione. È andata male e hanno provocato un disastro, il più grande incidente continentale dopo quello di Lampedusa del 2013 quando morirono oltre 200 persone. Al momento sono stati ripescati sessantacinque corpi, ma le vittime saranno almeno cento».