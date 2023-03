La Puglia riparte dal sociale che genera cultura, servizi e lavoro

Vocazione, sogno, competenze, lavoro, coprogettazione, partecipazione, comunità e risorse. Risorse da ottimizzare e da liberare per far crescere i territori, per creare opportunità di lavoro, per favorire l’incontro tra cultura, economia e sociale. Perché senza questo incontro, senza questo percorso condiviso tra cultura, economia e sociale, non si fa molta strada. Non si crea la sostenibilità di un progetto, di un’idea, di un sogno. E la Puglia ha voglia e capacità di sognare. Ha la visione di chi vuole crescere guardando alle ricchezze e alle eccellenze presenti nei suoi territori, ma anche verso il Mediterraneo, verso i Paesi dell’Est, con cui diventa importante comunicare, relazionarsi e confrontarsi per non perdere occasioni, senza mai perdere di vista l’unicità di essere pugliesi. Di essere cervelli pugliesi che operano e agiscono dentro il grande cervello che è il Mediterraneo. E’ la sintesi dei vari pensieri e delle considerazioni emerse questa mattina a Bari in occasione della presentazione del book “Puglia. Il sociale bifronte”, la seconda pubblicazione della serie “Geografie Meridiane” promossa da VITA.

PER RIVEDERE L'EVENTO CLICCA QUI