Trapianti e consenso, Sardegna in controtendenza al Sud

Era il 2007, quando il 14enne Marco Dessì rimase coinvolto in un grave incidente stradale. Il ragazzo asseminese cessò di vivere dopo due giorni di ricovero in ospedale. Quando i medici si rivolsero ai suoi genitori, Anna Lidia Usai ed Efisio Dessì dovettero prendere una decisione su due piedi: pochissimi minuti, per i tempi di un trapianto; attimi infiniti, per chi deve dare l’assenso al prelievo. «In quei momenti la testa non ragiona normalmente, non sarebbe umano», racconta Efisio Dessì. «È difficile prendere una decisione di quella portata, nasce una sorta di egoismo perché hai la mente rivolta a tuo figlio che non c’è più, e a nient’altro. Era stato lo stesso Marco, un giorno, a parlarne con la mamma: le disse che lui sarebbe stato favorevole a donare i suoi organi. Detto ciò, non posso dire che sia stato facile prendere la decisione. Per fortuna, oggi posso dirlo con certezza assoluta, abbiamo detto sì: sappiamo che quattro persone della penisola oggi sono vive, stanno bene e in salute, grazie ai suoi organi (cuore, fegato e i reni). E questo ci rende più sopportabile il dolore».

Il 16 settembre 2010 si è costituito il Gruppo comunale Aido di Assemini (Cagliari), che è stato intitolato a Marco Dessì. «Dopo la tragedia che ci ha colpiti, siamo stati coinvolti più di una volta per dare la nostra testimonianza», spiega il padre. «Certo, ci capita di incontrare persone che la pensano diversamente da noi, d’altronde ognuno è libero di pensarla come crede. Ma è davvero un grande peccato non dare il consenso, in questo modo si nega la vita a qualcuno. Mi sarei pentito amaramente, se allora non avessimo fatto quel passo. Ma non mi sento neppure di colpevolizzare chi agisce diversamente in quei frangenti. Non giudico neppure chi nega il proprio consenso in Comune. Però dovremmo pensare alle statistiche: ci dicono che è molto più probabile avere necessità di un trapianto d’organi rispetto a doverli donare in caso di morte. Vista da questa prospettiva, la decisione appare meno difficile da compiere».