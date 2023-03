Abbiamo bisogno dell’«energia pulita» dei giovani per il clima

«In quanto movimento per il clima riversiamo continuamente le nostre energie nel chiedere a gran voce misure concrete ed efficaci per contrastare gli effetti del cambiamento climatico: vogliamo che si smetta di parlare di “emergenza”e si capisca quali sono i modi migliori per affrontare qualcosa che è già da anni in atto. Le nostre energie portate in piazza oggi, e anche la nostra rabbia, vogliamo riversarle per costruire una nuova cultura della sostenibilità, dell'uso efficiente ed etico delle risorse e della loro giusta distribuzione, della partecipazione cittadina e della cooperazione» spiega Marta Maroglio, nuova portavoce di Fridays For Future Italia, il movimento nato nel 2019 dallo sciopero per il clima che ogni venerdì portava avanti Greta Thunberg.

Per questo questo che oggi, venerdì 3 marzo, i giovani attivisti per il clima, italiani e di tutto il mondo, sono scesi per le vie e le piazze delle loro città per manifestare contro la crisi climatica e l’immobilismo della classe politica. È successo anche in 54 città di tutta Italia, per lo sciopero globale che le ha unite sotto un unico slogan: “La nostra rabbia è energia rinnovabile”.