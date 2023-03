Fragilità, le parole giuste valgono un premio

Le categorie in concorso sono tre: il Premio “3 dicembre - Paolo Osiride Ferrero”, che nel titolo unisce la memoria del presidente e segretario della Cpd, morto nel 2017, e la data della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, con riconoscimento economico di 4.000 euro, per il miglior articolo, servizio giornalistico, inchiesta di approfondimento, programma radiofonico, televisivo o online e reportage fotografico; la menzione speciale “Associazione Angelo Burzi” per la miglior opera letteraria e di storytelling con riconoscimento economico di 1.500 euro; la menzione speciale in partnership con AccessiWay per il miglior contenuto web e social.

La giuria è presieduta da Luigi Contu, direttore dell’Ansa, coordinata da Fabrizio Vespa e formata da giornalisti locali e nazionali. A essa si affianca un comitato tecnico scientifico composto da personalità del campo culturale e sociale.

Il bando di partecipazione scade il 30 marzo e la cerimonia di premiazione si terrà a Torino il 6 giugno.

Per consultare bando e regolamento qui

In apertura immagine da Unsplash