Silvia e i suoi "utenti"

E siccome era un animo generoso - Silvia era fiorentinissima ma nei suoi cromosomi c’era l’Abruzzo, da cui provenivano entrambi i genitori, Andrea e Carla, arrivati da Giulianova (Te) per frequentare l’università e l’accademia delle Belle arti - e siccome, dicevo, Silvia aveva nel cuore la generosità e la testardaggine della gente adriatica, poco dopo aver conosciuto la diagnosi della sua malattia s’era buttata anima e corpo a fare la volontaria nella sezione toscana dell’Associazione contro il tumore ovarico – Acto, diventandone presidente.

Raccontava, nel video già citato, di quel carcinoma che ha solitamente il 3% di possibilità di essere maligno, osservando che «il fatto d’essere rientrata in una percentuale così piccola, penso sia la prova che sono una persona un po’ speciale», diceva sorridendo. Per poi proseguire: «Ho accettato con entusiasmo la sfida di diventare presidente di Acto Toscana, in modo da mettere a disposizione di altre donne speciali come me, la mia esperienza. In modo di non farle sentire sole in questo lungo cammino».

Il cammino di Silvia non è stato purtroppo lungo quanto tutti gli amici si auguravano. E quanto lei stessa sperava, visto che, un anno e mezzo fa, aveva deciso di sposarsi con Matteo, coetaneo, capelli ribelli, dottorando in Diritto dell'Unione europea. Quando all’Istituto europeo di oncologia - Ieo di Milano, dove Silvia era in cura, avevano intravisto un decorso positivo, i due non avevano messo tempo in mezzo convolando a nozze e già si immaginavano babbo e mamma affidatari di tanti bambini. «La coscienza con cui vi siete sposati fa possibile vivere questo momento aldilà delle apparenze», ha detto ieri dall’altare padre Ignacio Carbajosa, il sacerdote che li aveva sposati proprio in quella maestosa basilica e che ha appunto celebrato il funerale.