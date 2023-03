Strage di Cutro. La Calabria dell'accoglienza risponde alla politica e alla burocrazia

Una macchina della solidarietà e dell’accoglienza che ha funzionato sin dalle prime ore grazie alle associazioni che sul territorio si occupano di migranti e che, proprio per dimostrare cosa vuol dire essere tutti vicini e protesi al raggiungimento di un comune obiettivo hanno dato vita alla “Rete 26 febbraio” che annovera già l’adesione di oltre 100 enti del Terzo settore, sindacati, associazioni, comitati, ong, scuole, libere e liberi cittadine e cittadini, anche non italiani. Insieme alle 15 di sabato 4 marzo si ritroveranno davanti alla Prefettura di Crotone per un sit in che verrà replicato anche in altre città italiane perché “la Calabria e il Sud Italia non possono e non vogliono più essere il cimitero d’Europa”.

Un clima, quello che si vivendo al Palazzetto dello Sport, che definire drammatico non rende assolutamente.

« Stiamo assistendo inermi allo strazio di file di parenti disperati, costretti o dover riconoscere i volti dei loro cari. Su molte delle bare – si legge nel documento della “Rete 26 Febbraio” - c'è solo un codice, neanche un nome su cui piangere. Vogliamo far capire che, oltre al dolore che sta investendo anche noi operatori, dobbiamo combattere contro l'assurdo rimpallo di responsabilità tra autorità competenti, su chi poteva e doveva dare il segnale di soccorso nella notte di domenica e anche il vuoto istituzionale nel dare risposte immediate e concrete alle istanze dei familiari. Per questo, come “Rete 26 febbraio”, chiediamo a gran voce che le autorità inquirenti facciano presto chiarezza e giustizia. Pretendiamo finalmente una politica comune europea di soccorso, accoglienza e asilo congiunta ed effettiva tra tutti i Paesi. E che non ci siano più disparità nell'accoglienza dei profughi, da qualsiasi parte del mondo e guerra scappino».