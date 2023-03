La salute si fa anche al telefono

Durante la pandemia, i benefici della telemedicina e dell’assistenza a distanza sono diventati chiari a tutti. C’è chi, però, questa visione l’aveva avuta molti anni prima: è Televita, impresa di vocazione sociale con sede a Trieste che da oltre 35 anni punta sull’innovazione nei servizi sociosanitari telematici.«L’idea è nata quando lavoravo in un ufficio che faceva telesoccorso», ricorda Michela Flaborea, presidente e amministratrice delegata dell’impresa. «Là vicino abitava Franco Rotelli (l’ex direttore dell’Azienda sanitaria triestina, ndr), con cui andavo spesso a bere il caffè. Lui mi parlava di territorio, di domiciliarità, di ospedali in cui si dovrebbe stare il meno possibile, per essere poi seguiti a casa. Io ho iniziato a documentarmi e a leggere di quello che si stava facendo in giro per venire incontro a questi bisogni».Oggi, Televita è molto cresciuta: ha formato oltre 200 persone e cinque centrali operative, si sta espandendo anche in altre Regioni, come l’Emilia Romagna, la Lombardia e la Sicilia. I settori in cui interviene sono principalmente tre: telecare, centro serivizi e call contact center.

Il primo ambito comprende attività di teleassistenza, domotica e telemedicina, che hanno l’obiettivo di garantire alle persone fragili – anziani, disabili e pazienti affetti da patologie croniche, per esempio – «Il Friuli Venezia Giulia è una delle due Regioni ad avere da tempo una legge molto completa sulla teleassistenza», spiega Flaborea, «che ha anticipato quanto si legge oggi nel Pnrr». L’impresa ha fatto rete con tutta una serie di attori sul territorio, con cui è in contatto per gestire le emergenze di chi è più in difficoltà. «Può capitare che un anziano chiami per chiedere aiuto», racconta la presidente, «perché magari è caduto e non riesce ad alzarsi. Ma succede anche che la persona lanci un allarme perché si è sentita male e poi non ce la faccia a rispondere. Noi ci siamo convenzionati con gli istituti di vigilanza più importanti della Regione in modo da aiutare le persone ad aprire la porta». Dalla teleassistenza alla telemedicina il passo è breve. «Diamo ai pazienti con patologie croniche dei device semplicissimi che misurano i parametri e mandano i dati alla centrale operativa, dove c’è una persona formata che controlla che non ci siano alert», spiega Flaborea. «Se invece ci sono dei risultati che destano preoccupazione, l’operatore richiama l’assistito, gli chiede di ripetere la misurazione, gli spiega come farlo al meglio, per poi allertare i medici nel caso in cui serva».

Questa attività, risultata utilissima durante la pandemia, è in realtà cominciata a Televita già nel 2008, attraverso un progetto, «Dreaming», condiviso con altri sette Paesi europei. Ora le iniziative di telemedicina dell’impresa sono tre, di cui una, avviata assieme al reparto di neurologia di Trieste, è particolarmente rappresentativa di una relazione vincente tra pubblico e privato. «Durante l’epidemia di Covid-19 gli ospedali avevano la necessità di mandare a casa il prima possibile le persone colpite da ictus, ma, allo stesso tempo, i medici dovevano riuscire a tarare giornalmente i farmaci sulla base delle analisi e dei valori riscontrati», dice la presidente. «Grazie al progetto che abbiamo avviato, i pazienti hanno potuto tornare a casa, con tutta una serie di dispositivi per le misurazioni; un operatore chiamava tre o quattro volte al giorno, per i controlli come indicato dal reparto. Se così non era, veniva subito contattato il medico». Il personale di Televita si aggiorna continuamente con nuovi corsi di formazione, in modo da poter dare una risposta il più possibile completa e multidisciplinare ai bisogni degli utenti. Anche supporto sociale e psicologico, quando serve. «Io stessa faccio tantissime ore di formazione ogni anno», commenta Flaborea. E, da qua, va da sé il salto al secondo settore di intervento dell’impresa, un centro di servizi telematici che supportano il sistema welfare e salute, facilitando la presa in carico dei soggetti più fragili. Le attività sono molteplici, dai centri informativi a quelli di ascolto, passando per la gestione informatizzata dei progetti assistenziali e il monitoraggio dei soggetti a rischio.