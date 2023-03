Ancona, il Centro NeMO intitolato alla memoria di Roberto Frullini

“Insieme a te Roberto abbiamo sognato e desiderato l’impossibile. La casa di NeMO Ancona è la tua casa”. Questa è la dedica alla memoria di Roberto Frullini che da oggi, giovedì 9 marzo, è posta all’ingresso del Centro Clinico NeMO, al V piano dell’A.O.U. delle Marche di Torrette. Scomparso improvvisamente lo scorso 10 dicembre, Roberto Frullini si è confrontato con la disabilità sin dall’età di 3 anni, una condizione che ha determinato la sua battaglia per una sanità capace di rispondere adeguatamente alla complessità dei bisogni delle patologie neuromuscolari. Instancabile costruttore del Bene comune, il suo sogno di cura è diventato realtà nella primavera del 2022. I numeri dei primi nove mesi di attività di NeMO Ancona - sottolinea una nota stampa - ne confermano il bisogno. Con 1.436 prestazioni ambulatoriali e 151 tra ricoveri e Day Hospital, sono 337 i pazienti presi in carico in questi primi mesi, di cui 87 fuori dal territorio regionale. Un progetto che si sta dimostrando efficace anche nel ridurre l’indice di mobilità passiva regionale su queste patologie e che registra ad oggi, nel 26% dei casi tra i pazienti presi in carico, la percentuale di coloro che sono tornati a curarsi sul territorio. Tutte prestazioni gratuite per i pazienti perché a carico del Sistema Sanitario Regionale.

«Abbiamo voluto fermarci per fare memoria di un amico fraterno, che ha rappresentato un punto di riferimento sul territorio per la nostra comunità» dichiara Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici NeMO. Che continua: «Tante sono state le sfide che negli anni abbiamo affrontato insieme e moltissime le immagini di un viaggio intenso e bellissimo. Ecco perché condividere l’attività dei primi mesi del NeMO Ancona significa prima di tutto raccontare l’opera per la quale Roberto ha speso la sua vita. Insieme a lui abbiamo sognato in grande e oggi, nel suo ricordo, non possiamo che continuare il nostro impegno per dare forza a quell’alleanza nata dal desiderio di bene che unisce il nostro agire».

Portavoce delle associazioni dei pazienti, Roberto Frullini è sempre stato convinto che fosse possibile integrare le risorse, il know how e l’esperienza di Fondazione Serena onlus, l’ente che dal 2008 è gestore dei Centri NeMO, con la mission e la competenza della sanità marchigiana. E se quindici anni fa poteva sembrare da visionari immaginare una co-progettazione tra il pubblico e il privato sociale, oggi - con i suoi 12 posti letto per la degenza, 2 per i day hospital, 2 ambulatori specialistici, 1 palestra, 2 sale relax ed un tasso di saturazione media dei ricoveri del 95% - il centro anconetano è testimonianza di come questa alleanza sia possibile e generativa.