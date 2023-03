Strage di Cutro, le voci dalla piazza

«Noi arriviamo distrutti dopo dodici ore di viaggio in autobus. Pensa un po’ cosa provano queste persone dopo ore e ore di viaggio. Loro erano quasi arrivati sulla spiaggia». Francesco*, un cittadino di Cutro, commenta così il naufragio avvenuto sulle coste ioniche calabresi domenica 26 febbraio.

«Forse pensavano che il mare fosse calmo, e invece non è andata così. Che sofferenza» aggiunge, che poggiato alla porta di una casa disabitata, attende che la presidente del consiglio Giorgia Meloni e i ministri arrivino alla casa comunale.

«Siamo un popolo di emigranti e capiamo bene cosa significhi lasciare il proprio Paese e andare in un’altra terra. Conosciamo le difficoltà che si vivono in un posto che non è casa tua», gli fa eco Giovanni, un suo amico ormai in pensione che per anni ha lavorato all’estero. «Era il 1964 ed io tornavo a casa dalla Germania. A un certo punto c’è stato un incidente ferroviario e sono morte tante persone. Io sono sopravvissuto e ho potuto vedere mia figlia, che all’epoca era appena nata. So quanto è difficile vivere lontano dai propri affetti», aggiunge sistemandosi la coppola grigia. «Qua sono sempre arrivate le persone ma una cosa del genere non era mai accaduta».

Cutro è un paese di nemmeno diecimila abitanti in provincia di Crotone, a pochi chilometri dalle coste ioniche in cui fino ad ora sono morte 72 persone mentre sono ancora in corso le ricerche dei dispersi. «Noi siamo culturalmente abituati all’accoglienza. Gli abitanti, qui, hanno soccorso i superstiti perché è un segno di umanità e di civiltà», racconta Pina Bruni, ostetrica che si associa al dolore dei familiari delle vittime. «L’accoglienza mostrata da Cutro, e dalla Calabria intera, è un segno di riscatto per la nostra terra. Ci sono persone che non potranno mai dimenticare le scene viste subito dopo il naufragio. Io chiedo che ci sia la pace», dice ancora Bruni.