Libri che tolgono la polvere dalle donne

«Com'è l'acqua?». Riconoscere ogni giorno il mare invisibile del patriarcato

Maria Anna Di Gioia

Settenove

L'autrice ha cercato di andare oltre il 25 novembre e di analizzare la violenza sotterranea, camuffata in altre ricorrenze più popolariche diamo per scontate, senza vederne alcuni spigoli, contraddizioni, ipocrisie, retaggi storici, cercando di evidenziare il modo in cui le giornate che “celebriamo” in modo acritico, spesso rappresentano la base nascosta in profondita dell’iceberg della violenza, di cui i femminicidi non sono che l’apice.

«Per molti dei miei studenti con cui ho parlato, le ragazze con cui escono non hanno il diritto di vestirsi come vogliono (no scollature, no minigonne «troppo corte»). I cellulari delle loro compagne possono, anzi devono, essere controllati. E giusto che i lavori domestici vengano eseguiti dalle donne, perché «gli uomini lavorano tutto il giorno».

Il volume è pensato per strutturare un percorso in classe sul tema della violenza di genere a partire da un calendario di Giornate e ricorrenze note: la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Epifania, San Valentino, la Giornata internazionale della donna, la Festa del papà, la Festa della mamma e la Giornata mondiale contro l’omobitransfobia.