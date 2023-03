Il riuso sociale dei beni confiscati funziona grazie al Terzo Settore

Libera, l’associazione contro la mafia presieduta da don Luigi Ciotti, ha pubblicato un rapporto intitolato “Raccontiamo il bene” che illustra la situazione in Italia dei beni confiscati alla criminalità organizzata. A 27 anni dall’entrata in vigore della legge 109 sul riutilizzo pubblico e sociale proprio di quel tipo di immobili, i beni confiscati e già «destinati» sono 19.790, mentre quelli «in gestione» all’Anbsc (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) sono 24.529. Le aziende “destinate” sono 1.761 mentre quelle in gestione sono 3.366.

Quando si parla di beni in gestione si intendono quelli sottoposti a confisca non definitiva, quindi ancora in attesa di giudizio in seguito al ricorso da parte di chi possedeva quel bene. Dopo il giudizio di secondo grado, i beni diventano definitivamente confiscati e passano alla gestione diretta dell’Anbsc mentre nella fase precedente erano gestiti da un amministratore giudiziario nominato dal tribunale.

I beni destinati sono invece quelli per cui è stato concluso il percorso giudiziario: sono quindi i beni che sono già stati trasferiti ad amministrazioni dello Stato – per esempio ai comuni, alle regioni o alle città metropolitane – per finalità istituzionali o per il riutilizzo sociale.

Secondo i dati di Libera le organizzazioni non profit impegnate nella gestione dei beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata sono in totale 991, prevalentemente al Sud (696). Al Nord sono 227 e al Centro 68. Il 40 per cento degli immobili confiscati è composto da appartamenti, il 19 per cento da terreni agricoli, il 18 per cento da ville, fabbricati, palazzine, il 10 per cento da locali commerciali, il 6 per cento da box e garage, il 3 per cento da unità immobiliari non definite, il 3 per cento da complessi immobiliari e l’1 per cento da impianti sportivi o strutture turistiche. La maggioranza dei beni confiscati si trova in Sicilia (7.692), in Calabria (3.127), in Campania (3.102), in Puglia (1.822) e in Lombardia (1.583). Per quanto riguarda le aziende confiscate, sono 551 in Sicilia, 330 in Campania, 259 nel Lazio, 227 in Calabria.

Il 57 per cento degli immobili confiscati viene destinato a iniziative per il welfare e le politiche sociali; il 27 per cento a iniziative culturali e di turismo sostenibile; il 10 per cento all’agricoltura e all’ambiente; il 4 per cento a produzione e lavoro; il 3 per cento allo sport. Tuttavia la situazione dei beni confiscati mostra anche alcune criticità, dovute soprattutto alla lentezza del percorso giudiziario.

«Dopo 27 anni dalla legge 109 - commenta Tatiana Giannone, responsabile nazionale beni confiscati di Libera - sono 991 i soggetti dell’associazionismo, realtà del mondo religioso, gruppi dello scoutismo e della cooperazione che, ogni giorno, danno una nuova vita ai beni confiscati, rendendoli sempre di più luoghi comuni. Producono un’economia sana e pulita, che non guarda al profitto ma allo sviluppo della persona e delle sue abilità, un’economia sostenibile e con la mano tesa verso l’ambiente. Nei prossimi mesi continueremo la nostra attività di monitoraggio per arrivare a una grande assemblea nazionale, con tutti i soggetti che lavorano sui beni confiscati alle mafie e ai corrotti. Forte il nostro impegno anche per non far spegnere il dibattito politico e legislativo su questi temi: non siamo disposti ad accettare attacchi alla normativa sulle misure di prevenzione e sul riutilizzo, che riteniamo uno degli strumenti più importanti per il contrasto alle mafie e alla corruzione. Servono, invece, strumenti sempre più precisi e sistematizzati per gestire il grande numero di beni immobili e di aziende confiscate, per poter trasformare questo patrimonio in vera opportunità per il Paese».