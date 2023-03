Qui si respira aria di comunità energetiche

I primi tre interventi

Coopfond assegna una premialità dello 0,5% immediata e una premialità ulteriore fino allo 0,5%, condizionata al raggiungimento dei Kpi(Key performance indicator) previsti in fase di istruttoria e da verificare in fase di monitoraggio ogni anno. Gli obiettivi misurabili possono essere sociali e ambientali e sono negoziati di volta in volta con la cooperativa finanziata durante l’iter istruttorio.

Attualmente Coopfond ha deliberato interventi su tre cooperative (una in Friuli Venezia Giulia, una in Emilia Romagna e una in Campania) impegnate a far nascere una decina di comunità energetiche sui propri territori. La cooperativa Part-Energy è un caso emblematico perché si tratta della prima Cer registrata presso l’autorità di gestione, il Gse, in forma cooperativa, e opera come aggregatore territoriale in Friuli Venezia Giulia di produttori e consumatori di energia da fonte rinnovabile. Le comunità energetiche così aggregate sono plurime e possono beneficiare di un servizio tecnico importante per la canalizzazione degli incentivi, oltre che di un servizio mutualistico e culturale essenziale, tipico delle Cer: trasformare le comunità in gruppi di cittadini consapevoli, attenti, solidali ed efficaci nell’utilizzo dell’energia.

“Respira”, dunque, oltre a essere un progetto ambizioso, è un progetto assolutamente attuale poiché prevede l’applicazione di alcuni principi della finanza di transizione e della finanza a impatto a un settore di attività innovativo e di ampia potenziale crescita nei prossimi anni. Inoltre, mette in campo sia strumenti finanziari sia strumenti tecnici di accompagnamento e costruzione di capacità e competenze.