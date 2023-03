“Alle Serre”, l’agricultura che genera inclusione sociale

Rigenerazione urbana, inclusione, promozione culturale, educazione ambientale e agricoltura sociale. Il progetto “Alle Serre” è un po’ tutto questo, perché ha l’ambizione di trasformare un’area verde poco utilizzata in una vera e propria oasi polifunzionale immersa nella natura, habitat innovativo per sperimentare progetti e azioni di welfare culturale. L’iniziativa promossa dalla cooperativa Zorba di Terlizzi, in partenariato con edizioni la meridiana, punta a «a creare un luogo aperto alla comunità in cui bambine e bambini, famiglie, giovani e meno giovani, tutti coloro che abitano il nostro territorio, possano incontrarsi, tornare a “stare fuori” per abitare e appartenere a un luogo in cui fare cultura e vivere l’incontro con l’altro, senza barriere» spiega Anna Maria Ricciotti, presidente della cooperativa sociale Zorba, che opera da vent’anni nel campo dell’educazione e dell’inclusione sociale attraverso le sue comunità per minori, adolescenti e donne in situazione di disagio sociale e povertà educativa. E adesso, dopo avere acquistato lo spazio, Contrada Parco - Provinciale Terlizzi/Ruvo si avvia a diventare un polo di agricultura in cui far fiorire inclusione.