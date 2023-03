La siccità al Nord è la “nuova normalità”, ecco la "terapia" del Governo

Lo stesso Musumeci ha parlato di un mancato utilizzo dei fondi disponibili: «Ci sono 4 miliardi a disposizione delle opere idriche ma le procedure sono talmente disarmanti, soprattutto le autorizzazioni ambientali, per cui molto spesso un amministratore si rassegna». Ci sono alcuni interventi che dovrebbero avere la priorità secondo il ministro: «È assurdo che si debba recuperare e riutilizzare in un anno soltanto il 10% di acqua piovana, mentre in primavera e in estate le aziende agricole soffrono e nei centri urbani si è costretti al razionamento o all’approvvigionamento con le autobotti che ha costi elevati e un alto impatto ambientale. Creare laghetti aziendali, liberare le dighe dall’insabbiamento e costruirne di nuove, utilizzare le acque depurate per le coltivazioni, adeguare gli impianti irrigui alle nuove tecniche di risparmio. Sono rimedi che andavano adottati da tempo, tra tanta indifferenza e in assenza di qualsiasi programmazione. Il razionamento, che spetta ai governatori e ai sindaci dei territori, è solo un'estrema ipotesi che in questo momento non si presenta». Intanto però, l’Osservatorio Permanente dell’Autorità del Fiume Po parla di 19 comuni piemontesi – soprattutto nelle provincie di Novara, Verbano Cusio Ossola e Cuneo – per i quali è già scattato il semaforo rosso con l’entrata in vigore del massimo livello di severità idrica.

Secondo l'Autorità del fiume Po, lo stress idrico registrato a gennaio e febbraio sta peggiorando in tutto il Nord ovest: il 6,5% dei Comuni di Piemonte e Lombardia ricorre alle autobotti

Già a febbraio era stato lanciato l'allarme siccità. Coldiretti precisava che l'ondata di gelo e le nevicate, dopo un mese di gennaio che aveva segnato quasi un grado e mezzo in più rispetto alla media al nord, "non compensano il pesante deficit idrico del Paese, dove nel 2022 si è registrata il 30% di precipitazioni in meno" con il conseguente stoccaggio idrico più basso. A soffrire è soprattutto il Po, già provato da un 2022 secco: "Al Ponte della Becca a Pavia il Po - dicevano a febbraio - è a meno 3,3 metri rispetto allo zero idrometrico, con rive ridotte a spiagge come in estate".